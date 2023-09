Grzegorz Krychowiak zakończył reprezentacyjną karierę ze 100 występami na koncie. Podczas nich zdobył 5 bramek, zanotował 6 asyst i razem z kadrą Polski uczestniczył we wielkich wydarzeniach piłkarskich. Piłkarz Abha Club wystąpił z reprezentacją na mistrzostwach Europy w 2016 i 2021 roku oraz na mistrzostwach świata 2018 i 2022.

Po tej decyzji największe nazwiska reprezentacji Polski postanowiły upamiętnić karierę wieloletniego kolegi z drużyny. Miłe słowa postanowił napisać m.in. kapitan kadry Robert Lewandowski.

"Lewy to byla przyjemnosc dzielic z Toba szatnie i doceniam bardzo twoje slowa, dziekuje za wszystkie lata spedzone razem 🤝 dla mnie jestes najlepszym zawodnikiem w historii polskiej pilki, zycze Ci i calej reprezentacji awansu na Euro" - odpowiedział Krychowiak.

Swojego rówieśnika, przyjaciela i partnera z kadr juniorskich, a przez ostatnie lata także seniorskiej pożegnał także Wojciech Szczęsny.

