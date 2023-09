Legenda tenisa zmieniła dyscyplinę! Niecodzienny występ lidera rankingu

Razem z Serbem dyscyplinę "zmienili" byli piłkarze Gareth Bale oraz Andrij Szewczenko. Utytułowani zawodnicy zagrają w jednej drużynie, której kapitanem jest Colin Montgomerie. Partnerem golfowym Djokovicia jest Kipp Popert.

- To dla mnie ogromny zaszczyt, jedyna okazja na takie doświadczenie w życiu. Nie mogę się doczekać, aby rozegrać mecz w Rzymie i poczuć niesamowitą atmosferę Ryder Cup, który już stał się legendarny. Mój partner do gry, Kipp Popert to doświadczony profesjonalista, więc jestem pewien, że możemy zdobyć punkt dla naszego zespołu. To będzie wspaniałe widowisko - powiedział Djokovic przed rozpoczęciem turnieju.

Ryder Cup to puchar, o który gra się co dwa lata. Walczą o niego zespoły Stanów Zjednoczonych i Europy. W poprzedzającym go Meczu Gwiazd biorą udział nie tylko sportowcy, ale też gwiazdy kina czy muzyki. W tegorocznej edycji wezmą udział aktorka Kathryn Newton i były mistrz Super Bowl Victor Cruz.

Djokovic jest liderem rankingu ATP oraz 24-krotnym zwycięzcą turniejów wielkoszlemowych. 36-latek wrócił na pierwsze miejsce po zwycięstwie w US Open. Był to jego trzeci w tym sezonie triumf w Wielkim Szlemie. Przegrał jedynie w Wimbledonie - po wyczerpującym meczu uległ Carlosowi Alcarazowi.

Transmisja Ryder Cup na sportowych antenach Polsatu już od 29 września.

Karolina Potrykus, Polsat Sport