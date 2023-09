Niespodziewany ruch w Jastrzębskim Węglu. Rozgrywający opuścił drużynę mistrzów Polski

Reprezentant Finlandii przyszedł do śląskiej drużyny w czerwcu 2020 z greckiego Olympiakosu Pireus. W Jastrzębskim Węglu był nominalnie drugim rozgrywającym, najpierw obok Niemca Lukasa Kampy, potem Francuza Benjamina Toniuttiego, obecnego kapitana drużyny.

Tervaportti grał wcześniej w polskiej lidze w barwach Espadonu Szczecin.

Po zakończeniu ostatniego sezonu o rozwiązanie przed czasem umowy z jastrzębskim klubem wnioskował też czeski atakujący Jan Hadrava – także grający głównie w roli zmiennika, który dostał ofertę w tureckiego Galatasaray Stambuł.

Umowa rozgrywającego miała obowiązywać jeszcze przez najbliższy sezon. Fin zwrócił się jednak do władz klubu z prośbą o jej rozwiązanie, motywując to chęcią zmiany barw. Zarząd JW zgodził się na to.

- Przyznam, że decyzja Eemiego jest dla mnie zaskakująca. A już na pewno wiele do życzenia pozostawia moment sezonu, w którym poinformował nas o niej. Mocno ograniczyło to nasze pole manewru, jeśli chodzi o znalezienie wartościowego następcy. Ale jak już wielokrotnie powtarzałem w tego typu sytuacjach - nic na siłę. Po wypełnieniu wszystkich formalności i zakontraktowaniu nowego zawodnika w jego miejsce, nasze drogi z Eemim się rozchodzą – wyjaśnił prezes klubu Adam Gorol.

Zawodnik przyznał, że letnia oferta z innego klubu była dla niego zaskoczeniem.

- Po trzech latach gry w Jastrzębskim Węglu w mniejszej roli, chciałem większej odpowiedzialności i nowych doświadczeń. Decyzja o opuszczeniu zespołu nie była łatwa, ale w tym wieku trzeba wykorzystywać szanse, jakie się przed tobą otwierają- stwierdził, nie precyzując, dokąd się przenosi.

Według nieoficjalnych doniesień Fin wybrał klub w Ukrainie.

Mistrzowie Polski zdążyli się już pochwalić pozyskaniem nowego rozgrywającego w miejsce Tervaporttiego. Jego miejsce w drużynie Jastrzębskiego Węgla zajmie reprezentant Łotwy Edvins Skruders.

fdz, PAP