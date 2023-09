Prezes PZLA zachwycony możliwością organizacji igrzysk przez Polskę

„Wiadomość o staraniu się przez Polskę o prawo organizacji igrzysk olimpijskich w 2036 to miód na serce środowiska sportowego. Dziś królują emocje, ale teraz trzeba wziąć głęboki oddech i stworzyć perfekcyjny biznesplan” - powiedział PAP wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.

Prezydent RP Andrzej Duda ogłosił, że Polska będzie się ubiegać o organizację największej imprezy sportowego świata podczas odbywającego się w Zakopanem Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki.

„Deklarujemy gotowość, czyli zaczynamy przygotowania do złożenia aplikacji, a to jeszcze nic nie znaczy. Teraz trzeba zweryfikować, czy jesteśmy gotowi i czy nas na to stać. Wierzę, że tak” - mówił.

Były wieloboista dodał, że zakończone sukcesem Euro 2012 czy tegoroczne Europejskie Igrzyska Olimpijskie, a dalej wiele imprez rangi mistrzowskiej w poszczególnych dyscyplinach, pokazują, że Polska organizacyjnie nie odbiega, a w wielu obszarach przebija inne kraje.

„Jestem przekonany, że zbudowalibyśmy silny komitet organizacyjny, aby tę imprezę przeprowadzić na najwyższym poziomie organizacyjnym. Trzeba teraz zderzyć koszty z ewentualnymi przychodami, jednak nie utożsamiałbym rozmachu organizacji igrzysk z wydatkowaniem gigantycznych środków, bo można do tego podejść racjonalnie, po gospodarsku. Sądzę, że bylibyśmy w stanie zorganizować igrzyska za mniejsze środki niż działo się to u organizatorów poprzednich imprez czterolecia, a i budżet Paryża nie musi być dla nas wykładnikiem” - tłumaczył.

Podkreślił, że „igrzyska to koszty, ale i zyski”.

„Polska w ostatnich latach bardzo się zmieniła i jest warta poznania, a pod względem promocyjnym igrzyska na stałe ulokowałoby nas w nowym miejscu na sportowej i turystycznej mapie świata. Potrzebujemy tego” - opiniował.

Zaznaczył, że póki co więcej jest wątpliwości niż gotowych odpowiedzi, a jedną z nich kwestia ewentualnej lokalizacji stadionu lekkoatletycznego.

„Odpowiedź na pytanie, gdzie powinien znaleźć się stadion lekkoatletyczny byłaby trudna. Obecnie domem dla królowej sportu jest Chorzów, a tamtejszy stadion spełnia wszelkie wymagania, by być obiektem olimpijskim. Natomiast pierwsze skojarzenia kierują się oczywiście w stronę Warszawy” - powiedział.

KN, PAP