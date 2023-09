Prezydent Andrzej Duda: Dziękuję za wsparcie polskiego sportu

W wydarzeniu wzięli udział m.in. minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk i marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Pojawili się też działacze związkowi i sponsorzy.

Prezydent Duda podziękował za zorganizowanie kongresu i zaznaczył, że takie wydarzenia służą m.in. lepszemu przygotowaniu się do organizacji wielkich imprez sportowych, a takim do takich należą m.in. Igrzyska Europejskie, które latem odbyły się w Krakowie i Małopolsce.

- To było najważniejsze wydarzenie sportowe tego roku nie tylko w Polsce, ale i Europie. Zostało przeprowadzone znakomicie - wskazał prezydent i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do udanej organizacji tej imprezy.

Jak zauważył, Igrzyska Europejskie to wstęp do tego, co zapowiedział w środę w południe - Polska będzie się ubiegać o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku.

- Byłoby to wydarzenie, które będzie budować wizerunek Polski na całym świecie - podkreślił Duda.

Kongres w Zakopanem potrwa do czwartku.

MS, PAP