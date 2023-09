Radosław Piesiewicz przedstawił kulisy polskiej kandydatury do organizacji igrzysk

Piesiewicz został prezesem PKOl 22 kwietnia tego roku i od początku głośno mówił o tym, że Polskę stać na organizację największych sportowych imprez. Potwierdzić to miały Igrzyska Europejskie, które na przełomie czerwca i lipca odbyły się w Krakowie i Małopolsce.

- Temat pojawił się tuż po objęciu przeze mnie prezesury w rozmowie z panem prezydentem i ministrem sportu. To jest duża radość, że "zaskoczyło" i miałem zaszczyt być jednym z ogłaszających złożenie naszej kandydatury – przyznał prezes PKOl.

Dodał, że nie wiadomo jeszcze, gdzie dokładnie miałaby się odbyć ta impreza, ani kiedy Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie ogłosi gospodarza igrzysk w 2036 roku, jednak Polska ma jeszcze dużo czasu, by przygotować wszystkie potrzebne dokumenty.

- Jest jeszcze za daleko, spokojnie przygotujemy wszystkie dokumenty i ustalimy szczegóły. Musimy pamiętać, że to perspektywa 13 lat. Jako państwo, jako PKOl na pewno jesteśmy gotowi do tego, żeby zorganizować tak dużą imprezę, największą na świecie w Polsce – zapowiedział Piesiewicz.

Podkreślił, że podobnie jak było w przypadku Igrzysk Europejskich, igrzyska olimpijskie odbywałyby się na istniejących już obiektach, ale byłaby to także okazja do zbudowania nowych.

- Wykorzystamy już istniejące obiekty, ale będą też nowe inwestycje, tak jak mówił pan prezydent. Na pewno polski rząd będzie inwestował tak jak było chociażby przy Euro 2012 – pobudowanie tylu nowych stadionów i dróg – powiedział prezes PKOl.

Wyraził także nadzieję, że jeżeli Polska zorganizuje IO w 2036 r., to skorzysta na tym także sektor turystyczny kraju.

- To jest coś niesamowitego, bo to jest duży pozytywny "kop" dla polskiej gospodarki. Obchodzimy teraz światowy dzień turystyki i tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, że taka impreza da turystyce ogromny wzmożony ruch. Jesteśmy pięknym krajem, mamy co pokazywać i jeżeli turyści by do nas przyjeżdżali, to przekazaliby dalej, że Polska to piękne, zielone państwo i warto je zobaczyć. Wielu nowych turystów zaczęłoby do nas przyjeżdżać i zwiedzać nasze zabytki. Mamy czym się chwalić na świecie – podsumował prezes PKOl.

Do tej pory oficjalnie pojawiły się trzy kandydatury do organizacji IO w 2036 r: meksykańska (Guadalajara-Meksyk-Monterrey-Tijuana), indonezyjska (Nusantara) i turecka (Stambuł).

Do tej pory Polska tylko raz starała się o prawo przeprowadzenia igrzysk - w 2006 r. zimowa olimpiada mogła gościć w Krakowie i Zakopanem, ale członkowie MKOl w głosowaniu już w pierwszej turze postawili na Turyn.

MS, PAP