Trener rywala Legii Warszawa narzeka na terminarz. "To nie jest normalne"

- Ten harmonogram nie nadaje się do gry. To nie jest normalne, ponieważ od naszego ostatniego spotkania nie minęły nawet 72 godziny. Byłby to dużo lepszy mecz i bardziej dynamiczny, gdybyśmy zagrali o godz. 18:00 (spotkanie wyznaczono na 15:00 - przyp. red.). Spotkanie było trudne, naszym celem było zwycięstwo i to się nam udało osiągnąć. Gratuluję obu drużynom świetnego występu - powiedział Rendulic dla TV Arena Sport, krytykując jednocześnie władze ligi.

Goście w zaległym meczu 2. kolejki po bramce Mario Cuze prowadzili do przerwy 1:0. Po zmianie stron drużyna Tuzli szybko wyrównała po samobójczym golu Slobodana Jakovljevica. Piłkarze Zrinjskiego w odstępie czterech minut (67. i 71.) strzeli dwie bramki po trafieniach Nemanji Bilbiji i Tarika Ramiac. Gospodarze błyskawicznie odpowiedzieli bramką kontaktową (Djordje Pantelic - 74.). Tomislav Kis na dziesięć minut przed końcem regulaminowego czasu przypieczętował wygraną 4:2 gości. Przy dwóch ostatnich golach drużyny z Mostaru asystował Cuze. W składzie Zrinjskiego całą drugą połowę rozegrał Zvonimir Kozulj, który w latach 2018-2020 występował w Pogoni Szczecin.

Zrinjski Mostar w ligowych rozgrywkach na koncie ma cztery zwycięstwa i dwie porażki. W tabeli zajmuje 5. miejsce, tracąc do lidera (Siroki Brijeg) cztery punkty.

Chorwacki szkoleniowiec drużyny z Mostaru nie ukrywa, że jego zawodnicy już odczuwają trudy sezonu. Zrinjski rozegrał już dziewięć meczów w rozgrywkach europejskich i sześć w lidze bośniackiej. Z tego powodu wrześniowy występ w 1/16 finału krajowego pucharu z NK Celik Zenica został przełożony na dalszy termin.

Podopieczni Rendulica w 1. kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji u siebie nieoczekiwanie pokonali holenderski AZ Alkmaar 4:3, przegrywając po 45 minutach 0:3. Zrinjski jest liderem grupy E.

Mistrz Bośni i Hercegowiny w 3. kolejce LK, 26 października, podejmie stołeczną Legię.

MC, PAP