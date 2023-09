Victor Osimhen poczuł się urażony po humorystycznym filmiku na oficjalnym TikToku Napoli. Według Nigeryjczyka i jego pełnomocników, piłkarz został ośmieszony i klub powinien bardziej szanować swojego piłkarza. Zapowiedziano, że sprawa trafi do sądu.

"To, co wydarzyło się na oficjalnym koncie Napoli na TikToku jest nie do zaakceptowania. Wideo szydzące z Victora zostało opublikowane, a następnie usunięte z opóźnieniem. To wyrządza poważne szkody zawodnikowi i nie pomaga mu jako chłopakowi, który w ostatnim czasie toczy medialne spory i walczy z fałszywymi wiadomościami. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w celu ochrony Victora" - napisano w oświadczeniu wystosowanym przez pełnomocników piłkarza.

Teraz, w dniu meczowym, okazało się, że Osimhen obraził się także na swoich kolegów z drużyny. Osimhen stawił się na zbiórkę przed spotkaniem z Udinese, jednak nie pofatygował się do piłkarzy Napoli w celu przywitania się z nimi, gdy ci siedzieli zaledwie kilka metrów od niego.

Hej @Osimhen, skoro przyjechałeś na zbiórkę przed dzisiejszym meczem, to koledzy z drużyny chcą się z tobą przywitać.



No chyba, że wyciągający do ciebie dłoń Diego Demme prowadzi klubowego TikToka i dlatego jesteś na niego obrażony.pic.twitter.com/t3UTr6fmN6 — Bartek Szulga (@BartekSzulga) September 27, 2023

Na powyższym materiale wideo idealnie widać, jak pomocnik Diego Demme ironicznie podnosi rękę w kierunku Nigeryjczyka po tym, jak ten udawał, że nie widzi swoich kolegów z szatni.

Reakcja innych piłkarzy, w tym Piotra Zielińskiego, była bardzo wymowna. Polak uśmiechnął się pod nosem, jakby nie wierzył, że Osimhen mógł zachować się w ten sposób.

Osimhen jest zawodnikiem Napoli od 2020 roku. W poprzednim sezonie z 26 golami został królem strzelców Serie A i walnie przyczynił się do zdobycia mistrzostwa Włoch. Jego kontrakt jest ważny do końca czerwca 2025 roku.