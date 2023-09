W Hinzenbach bez Kamila Stocha

Zawody odbędą się na Aigner-Schanze w Hinzenbach, na 90-metrowym obiekcie.

- Do Hinzenbach pojadą Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Kacper Juroszek. Kamil Stoch rozchorował się i nie znajdzie się w zespole na te zawody. Przed nami bardzo ważny okres przygotowań do zimy, więc nie chcemy go przeforsować. Potrzebujemy go zdrowego, więc najpierw musi wydobrzeć, by jesienią móc trenować na pełnych obrotach, a w efekcie być w dobrej formie zimą - powiedział trener kadry A Thomas Thurnbichler.

Liderem klasyfikacji generalnej Letniej GP 2023 jest Bułgar Władimir Zografski, który ma 500 punktów. Drugi jest Szwajcar Gregor Deschwanden - 414, a trzeci Japończyk Ren Nikaido - 305. Kolejne miejsca zajmują najlepsi z Polaków Aleksander Zniszczoł - 181 i Piotr Żyła - 160 pkt.

- Wyjedziemy do Austrii w czwartek, aby w piątek przygotować się do zawodów. Potrenujemy fizycznie, by mięśnie były gotowe do rywalizacji w sobotę i niedzielę. W piątek oddamy też kilka skoków, by zawodnicy złapali rytm obiektu w Hinzenbach. Podobnie działaliśmy przed rokiem i wyszło to dość dobrze. To trudna skocznia, inna i mniejsza w porównaniu do reszty z pucharowego kalendarza. Rozbieg jest płaski, a bula naprawdę długa. Dobrze będzie poskakać na niej przed zawodami - wyjaśnił szkoleniowiec.

W poprzednich zawodach LGP w Rasnovie wystąpiło pięciu Polaków. Najlepszy z niech był Kacper Juroszek (23. i 17. lokata), a pierwsze punkty w karierze zdobyli juniorzy – Marcin Wróbel (18. pozycja) oraz Klemens Joniak (24.).

Przed rokiem w Hinzenbach zwyciężył Dawid Kubacki. W tym roku w Austrii odbędą się dwa konkursy indywidualne. Tydzień później w Klingenthal zaplanowany jest finał FIS Grand Prix w skokach narciarskich 2023.

Program FIS Grand Prix w Hinzenbach:

sobota, 30 września



13.45 – oficjalny trening

14.45 – kwalifikacje

16.00 – pierwsza seria konkursowa

niedziela, 1 października



13.30 – kwalifikacje

14.45 – pierwsza seria konkursowa

fdz, PAP