Pochodząca z Raszyna zawodniczka sięgnęła po zwycięstwo podczas swojego pierwszego starcia na turnieju w Japonii. Oponentką Polki była Mai Hontama.

Mimo że Japonka obecnie plasuje się na 148. miejscu w rankingu WTA, to była w stanie postawić się wyżej rozstawionej przeciwniczce. Po ponad dwóch godzinach gry pojedynek zakończył się triumfem Polki 2:0 (6:4, 7:5).

Teraz naprzeciwko urodzonej w 2001 roku tenisistki stanie Kudiermietowa. Pochodząca z Rosji zawodniczka również ma za sobą jedno starcie podczas rywalizacji w Japonii. Jej rywalką była Kayla Day. Amerykanka nie potrafiła znaleźć odpowiedzi na bardzo skuteczną grę przeciwniczki. Nic zatem dziwnego, że Kudiermietowa przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę po 87 minutach gry.

Należy przypomnieć, że przed rywalizacją w Japonii Świątek występowała na US Open. Polka pożegnała się z wielkoszlemowym turniejem w czwartej rundzie, kiedy musiała uznać wyższość Jeleny Ostapenko. Przez to 22-latka przestała być liderką rankingu WTA. Jej miejsce zajęła Aryna Sabalenka, która w finale US Open przegrała z Cori Gauff.

Kiedy mecz Iga Świątek - Weronika Kudiermietowa? O której godzinie mecz Iga Świątek - Weronika Kudiermietowa?

Kolejny pojedynek polskiej tenisistki podczas turnieju WTA w Tokio odbędzie się w piątek 29 września. Godzina rozpoczęcia starcia nie została jeszcze podana przez organizatorów imprezy.

