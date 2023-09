W turnieju kwalifikacyjnym w Xi'an podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się kolejno z: Belgią, Bułgarią, Kanadą i Meksykiem. Później czekają ich dwa dni przerwy, po których podejmą Argentyńczyków, Holendrów i Chińczyków. Siatkarzy czeka więc wiele godzin spędzonych na boisku. Przyjmujący reprezentacji jest jednak spokojny o formę kadrowiczów.

- Myślę, że naszą siłą jest to, że mamy tak szeroką i wyrównana drużynę. Trener może nami rotować na lewo i prawo. Dlatego to jest naszą siłą i będzie naszą siłą w tym turnieju. Gramy w krótkim okresie bardzo dużo spotkań, gramy dzień po dniu, dlatego te rotacje na pewno będą. Każdy z nas będzie gotowy, żeby wejść i przyczynić się do zwycięstwa w spotkaniu - powiedział Semeniuk w rozmowie z Polsatem Sport.

Polacy zdają sobie sprawę, że są głównymi faworytami do zwycięstwa i zdobycia kwalifikacji. Semeniuk ostudził jednak emocje i podkreślił, co może być kluczowe w walce o bilet na igrzyska.

- Jedziemy zagrać naszą najlepszą siatkówkę. Myślę, że największym naszym wrogiem będziemy my sami. Jeśli w nasze szeregi wda się dekoncentracja i lekceważenie rywala, to na pewno te spotkania nie będą łatwe. Najważniejsze, żebyśmy zagrali swoje, nie patrząc na to, kto jest po drugiej stronie siatki. (...) Jesteśmy świadomi tych zespołów, wiemy, że potrafią grać naprawdę bardzo dobrą siatkówkę. Dlatego z pełnym szacunkiem i koncentracją podchodzimy do każdego spotkania i miejmy nadzieję, że wygramy każde spotkanie - zakończył.

Turniej kwalifikacyjny rozpocznie się 30 września i potrwa do 8 października. Udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu zapewnią sobie dwa najlepsze zespoły.

Karolina Potrykus, Polsat Sport