Legia a la Mioduski! Hit za hitem w oparciu o strategię!

Od ponad dekady jest większościowym udziałowcem Legii Warszawa. Od 2017 rządzi samodzielnie. I teraz nadeszły wielkie dni Dariusza Mioduskiego. To jest Legia a la Mioduski, grająca hit za hitem. Pytanie, co dalej?

Nasser Al-Khelaifi (PSG), Fernando Carro (Leverkusen), Dan Friedkin (Roma), Peter Lawwell (Celtic Glasgow), Vinai Venkatesham (Arsenal) i wielu innych szefów europejskich klubów właśnie zjawiło się w Warszawie na zaproszenie Dariusza Mioduskiego. Al-Khelaifi to szef European Club Association, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Klubów. Pozostali, których wymieniam, to wiceprezesi tej organizacji, łącznie z samym Mioduskim.

W środę i w czwartek w stolicy Polski odbywają się obrady "boardu", czyli zarządu ECA. Organizacja jest prężna i forsuje racje klubów z całej Europy na forum UEFA, czyli Europejskiej Unii Piłkarskiej. W czasie gali UEFA Men's Player of the Year Awards 2023, a także losowań Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji pod koniec sierpnia w Monte-Carlo widziałem, jak wielu przedstawicieli zagadywało szefa Legii. Mioduski w klubowej piłce europejskiej wywalczył sobie naprawdę znaczącą pozycję – nie tylko jest wiceprezesem ECA, ale także wszedł do rady nadzorczej spółki, która zarządza – w imieniu ECA i UEFA! - rozgrywkami Champions League, Europa League i Conference League. Dodatkowo Mioduski jest wiceszefem komisji UEFA ds. rywalizacji klubowej.

Mioduski skupia dużą władzę, forsując racje tych mniejszych. Między innymi to dzięki inicjatywie szefa Legii kilka lat pracowano nad reformą europejskich rozgrywek, która zaowocowała rozszerzeniem formatów o Conference League. Tym samym zwiększona została liczba drużyn w grupowej rywalizacji UEFA z 80 do 96. Kiedyś Champions League liczyła 32 zespoły, a Liga Europy 48. Obecnie Liga Mistrzów to 32 kluby, Europa League również 32 i nowopowstała – właśnie w trzecim sezonie rywalizacji – Conference League również 32. Kolejna reforma europejskich rozgrywek wchodzi w życie w sezonie 2024/25 i również jej współautorem jest Mioduski. „Już widać efekty, jeśli chodzi o polski futbol klubowy, ale jeszcze większy będzie w następnych latach” - powiedział prezes Legii w Monte Carlo.

Problemem było zarządzanie polskich klubów, a nie tylko formaty rozgrywek, czy trudność rywalizacji w rundach wstępnych. Koniecznością było budowanie klubowego rankingu UEFA. Po zapaści w latach 2017, 2018 i 2019 – także z winy Legii - polski futbol idzie w górę. Właśnie znalazł się na 21. miejscu, przesuwając się o 9. pozycji. Dzięki kwalifikacji Lecha do Ligi Europy w 2020, Legii do Ligi Europy w 2021, Lecha do Ligi Konferencji w 2022 (i ostatecznie ćwierćfinałowi tych rozgrywek), a teraz mamy dwóch przedstawicieli jesienią – Raków gra w Lidze Europy, a Legia w Lidze Konferencji.

Legia po chaosie w zarządzaniu idzie klarowną linią, w której Mioduski powierzył kompetencje Marcinowi Herrze i Jackowi Zielińskiemu. Pierwszy aktywny jest w roli wiceprezesa, odpowiadającego bezpośrednio za zarządzanie klubem. Drugi odpowiada za pion sportowy. Zieliński w pierwszej decyzji na stanowisku dyrektora sportowego mógł potwierdzić wybór Marka Papszuna na trenera Legii. Tymczasem „Zielu” postawił na Kostę Runjaica. Przyniosło to Puchar Polski w 2023 roku i wicemistrzostwo sezonu 2022/23. Już w tym sezonie doszedł Superpuchar Polski, a także niezwykła droga w eliminacjach Ligi Konferencji. Legia grała hit za hitem w kwalifikacjach, a podobnie jest w ostatnich dniach, gdy już w grupie Conference League pokonała Aston Villę, wygrała w dramatycznych okolicznościach z Górnikiem Zabrze, a w środę zagrała „spotkanie sezonu” z Pogonią Szczecin.

Legia a la Mioduski, to również supernowoczesny Legia Training Center, który znacząco zwiększył tyleż możliwości szkoleniowe, co wartość samego klubu. Ostatnio hit za hitem, bo w poczynaniach Mioduskiego jest klarowna strategia – budowy kluby, ale i forsowania racji na forum europejskim.