Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock od dwóch porażek rozpoczęli zmagania w Lidze Mistrzów. O przełamanie złej passy w 3. kolejce nie będzie łatwo, gdyż zagrają na wyjeździe z wicemistrzem Francji Montpellier HB. - To wymagający rywal - ocenił trener "Nafciarzy" Xavier Sabate. Relacja i wynik na żywo meczu Montpellier - ORLEN Wisła Płock na Polsatsport.pl.

Płocczanie na inaugurację ulegli w Portugalii FC Porto 23:24, a następnie przed własną publicznością przegrali z duńskim GOG Gudme 26:30.

ZOBACZ TAKŻE: Plan transmisji październikowych meczów ORLEN Superligi

W obu spotkaniach zawodziła przede wszystkim skuteczność w ataku. W pierwszej kolejce na 42 rzuty do siatki trafili 23 razy, zaś rywale 24-krotnie na 37 prób. W drugim meczu do 53. min dotrzymywali kroku przeciwnikom, inicjatywę oddali dopiero w końcówce. Ostatecznie zdobyli 26 bramek po 46 strzałach, zaś rywale 30 razy cieszyli się z gola, a 42 razy rzucali na bramkę gospodarzy.

W czwartek o poprawę nastrojów nie będzie łatwo, bo przed Orlen Wisłą chyba najtrudniejsze z dotychczasowych spotkań w tej edycji, a potem dwa kolejne równie wymagające pojedynki - 12 października w Płocku z broniącym tytułu SC Magdeburg, a w 5. serii, znowu na wyjeździe, z Telekom Veszprem..

- Przyjdzie nam się mierzyć z klubem z ogromną historią w tych rozgrywkach. W ostatnim meczu przeciwko Telekomowi zespół Montpellier pod wodzą Patrice Canayera pokazał swoje prawdziwe oblicze, prezentując się wyśmienicie na niesamowicie trudnym terenie na Węgrzech i choć nie był faworytem, to do końca walczył o wygraną. To najlepiej pokazuje, jak wymagający czeka nas rywal i sprawdzian - powiedział trener płockiej drużyny.

Francuska ekipa co prawda przegrała z mistrzem Węgier 31:33, ale u siebie będzie jeszcze groźniejsza.

- Spodziewamy się arcytrudnej przeprawy jako, że gramy z tak doświadczonym przeciwnikiem. Postaramy się jednak zaprezentować jak najlepiej i zdobyć pierwsze punkty w Lidze Mistrzów w tym sezonie – dodał Sabate.

Relacja i wynik na żywo meczu Montpellier - ORLEN Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.45.

fdz, PAP