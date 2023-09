W mediach pojawiła się plotka dotycząca możliwego odejścia Roberta Lewandowskiego z piłkarskiej reprezentacji Polki! By do tego jednak doszło, musiał spełnić się konkretny scenariusz.

Ostatnio o zakończeniu swojej reprezentacyjnej kariery poinformował Grzegorz Krychowiak. Jak się okazuje, ekipę Biało-Czerwonych mógł opuścić inny doświadczony zawodnik. Według informacji przekazanych przez Przegląd Sportowy Onet, w przestrzeni publicznej pojawiła się plotka o możliwym odejściu Lewandowskiego z kadry.

By do tego jednak doszło, musiał spełnić się konkretny scenariusz. Według doniesień, jeżeli Biało-Czerwoni przegraliby swoje wrześniowe mecze eliminacji mistrzostw Europy - z Wyspami Owczymi i Albanią, to Lewandowski miałby podjąć decyzję o zakończeniu reprezentacyjnej kariery. W takiej sytuacji "Lewy" chciał pożegnać się z kadrą po listopadowym starciu z Czechami.

Jak poinformowali dziennikarze Przeglądu Sportowego, napastnik Barcelony ma być już zmęczony grą w kadrze. Sytuacje ma odmienić nowy selekcjoner Michał Probierz, który zastąpił Fernando Santosa po nieudanych meczach eliminacji Euro.

Warto przypomnieć, że już niedługo odbędą się kolejne mecze piłkarskiej reprezentacji Polski. Probierz i jego podopieczni w październiku staną naprzeciwko Wysp Owczych i Mołdawii. Natomiast w listopadzie zagrają z Czechami.

AA, Polsat Sport