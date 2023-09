Polski siatkarz w nowej roli! "Jego charakter pozwoli mu wziąć na siebie wielką odpowiedzialność"

– Mateusz to wieloletni reprezentant Polski. Ma za sobą dużo doświadczenia na arenie międzynarodowej i klubowej. Posmakował zarówno sukcesów, jak i porażek, a po ostatnich latach na pewno głód wygrywania w lidze jest w nim duży i chciałbym, żeby to doświadczenie, które ma za sobą, przekazał też grupie. Jego charakter pozwoli mu wziąć na siebie tę wielką odpowiedzialność, jaką jest funkcja kapitana – wytłumaczył decyzję trener Michał Winiarski.

Dla Mateusza Bieńka będzie to debiut w takiej roli na dystansie całego sezonu klubowego.

– Tylko raz w życiu miałem okazję być kapitanem. W pierwszym sezonie pracy Vitala Heynena w 2018 roku przez całe tournée zagraniczne w Lidze Narodów – Japonia, Stany Zjednoczone i Australia. Teraz będzie to mój drugi raz. Jest to ogromne wyróżnienie, bardzo dziękuję za zaufanie sztabu i zespołu – podkreślił Bieniek.

Posłuchaj pierwszej wypowiedzi Mateusza Bieńka jako kapitana Jurajskich Rycerzy! 🗣 pic.twitter.com/3wj1ZMY8Ov — Aluron CMC Warta Zawiercie (@AluronCMC) September 27, 2023

– Trzeba pamiętać, że kapitan potrzebny jest przede wszystkim wtedy, gdy coś idzie nie tak i gra się nie układa. Musi mieć autorytet i szacunek, aby być w stanie w takich momentach wstrząsnąć drużyną i zmotywować ją do powrotu na właściwe tory. Jestem przekonany, że Mateusz reprezentuje wszystkie potrzebne cechy, a to, co przeszedł w ostatnich miesiącach i determinacja, z jaką pracuje nad powrotem do zdrowia, tylko dodaje mu wiarygodności – zaznaczył prezes klubu Kryspin Baran.

Mateusz Bieniek naszym nowym kapitanem! ©️ pic.twitter.com/ZQqIRYTcQg — Aluron CMC Warta Zawiercie (@AluronCMC) September 27, 2023

Klub z Zawiercia ogłosił również nazwisko zastępcy kapitana. Podobnie jak w sezonie 2022/23, funkcję tę będzie pełnił Miłosz Zniszczoł.

RM, Polsat Sport, aluroncmc.pl