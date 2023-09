Radosław Piesiewicz wprost o sprawie Rosji i Białorusi. "To próba testowania nas wszystkich"

Podczas panelu „Igrzyska olimpijskie w Paryżu w kontekście wojny na Ukrainie” prezes PKOl odniósł się do decyzji UEFA o dopuszczeniu reprezentacji Rosji i Białorusi do lat 17 do rywalizacji międzynarodowej.

„To jest cały czas próba testowania nas wszystkich - prezesów związków i federacji. To, co zrobiła UEFA, nie powinno mieć miejsca. W wielu dyscyplinach indywidualnie zawodnicy z Rosji i Białorusi też zaczynają mieć możliwość walki w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich w Paryżu, mimo że nikt wprost nie powiedział, pod jaką flagą i na jakich zasadach będą mogli występować” – zauważył Piesiewicz.

Wyraźnie podkreślił, że sprzeciwia się udziałowi Rosjan i Białorusinów w igrzyskach olimpijskich i poinformował, że będzie to główny temat jego spotkania z prezesem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomasem Bachem.

„Z mojego punktu widzenia, jako szefa PKOl zawodnicy z Rosji i Białorusi nie powinni występować w igrzyskach olimpijskich. Ja się temu sprzeciwiam, spotykam się z moimi odpowiednikami z innych europejskich krajów i dyskutujemy o tym, chociaż jak wiemy finalną decyzję podejmie MKOl, a tak naprawdę pan Bach. Jestem z nim umówiony na 6 października w Turcji i mam nadzieję, że moje argumenty zero-jedynkowe trafią do niego” – poinformował prezes PKOl.

Dodał, że według niego największy nacisk powinno się wywierać na organizatora przyszłorocznych igrzysk olimpijskich, czyli Francję.

„Uważam, że największą rolę w tym wszystkim ma komitet olimpijski Francji. Jeżeli on by się sprzeciwił, powiedział, że nie wpuści do swojego kraju zawodników z Rosji i Białorusi, tak jak zrobił to polski rząd w przypadku Igrzysk Europejskich, to nie byłoby żadnego problemu. Nie byłoby tej dyskusji. Moim zdaniem tak to się powinno odbyć. Powinniśmy naciskać na Francję i tam szukać swojej szansy” – zaznaczył Piesiewicz.

I zauważył: „Nie wyobrażam sobie Rosjan i Białorusinów walczących o medale olimpijskie z kibicami na trybunach, nie wiem, jak to by się miało odbywać i kto by im kibicował. Fala hejtu będzie ogromna, ci ludzie muszą zdawać sobie sprawę z tego, że będzie na nich ciążyć ogromna presja ze strony całego świata”.