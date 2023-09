W sezonie 2023/24 w Tauron Lidze siatkarek wystartuje dwanaście drużyn. Rozegrają one dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Zespoły, które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą w tabeli miejsca od 1 do 8, zagrają w play-off o mistrzostwo Polski. Drużyna, która zajmie ostatnie miejsce w tabeli fazy zasadniczej, straci prawo do udziału w rozgrywkach Tauron Ligi w sezonie 2024/25.





W poprzednim sezonie mistrzostwo Polski wywalczyła drużyna ŁKS Commercecon Łódź, drugie miejsce zajął Developres Bella Dolina Rzeszów, a po brązowy medal sięgnęły siatkarki Grot Budowlanych Łódź. Z ekstraklasą pożegnała się Legionovia Legionowo, która wycofała się z rozgrywek w trakcie sezonu. Beniaminkiem będzie ekipa ITA TOOLS Stal Mielec.

Po zakończonych rozgrywkach w klubach doszło do wielu zmian personalnych. Jak będą wyglądały składy 12 zespołów grających w Tauron Lidze w sezonie 2023/2024? Sprawdź w galerii zdjęć:

Tauron Liga: Składy wszystkich drużyn w sezonie 2023/2024. Siatkarki, trenerzy Zobacz galerię

RM, Polsat Sport