Zwycięstwo Barcelony! Zadecydował samobójczy gol legendy Realu Madryt

Do przerwy kibice śledzący to spotkanie nie zobaczyli goli. Choć swoje okazje do otworzenia wyniku mieli zarówno piłkarze Barcelony, jak i zawodnicy Sevilli, żadnej z drużyn nie udało się pokonać golkipera ekipy przeciwnej.

W drugiej połowie trwała ofensywa Barcelona i podopieczni Xaviego dopięli swego w 76. minucie. Wówczas na listę strzelców wpisał się legendarny Sergio Ramos, notując trafienie samobójcze. Jak się okazało, pechowe zagranie legendy Realu Madryt zapewniło Barcelonie skromne zwycięstwo i komplet punktów.

Robert Lewandowski przebywał na murawie przez 90 minut.

Barcelona - Sevilla 1:0 (0:0)

Bramka: Sergio Ramos 76 (gol samobójczy)

BS, Polsat Sport