Siatkarze plażowi z Polski ponieśli drugą porażkę, ale grają dalej w Paryżu

Dzień wcześniej Polacy pokonali Chilijczyków Marco i Estebana Grimaltów 2:1 (21:17, 15:21, 15:9), a następnie przegrali z Czechami Ondrejem Perusicem i Davidem Schweinerem 0:2 (13:21, 9:21). Były to ich pierwsze mecze po prawie trzymiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją Bryla. Ostatecznie zajęli w grupie B trzecie miejsce, wyprzedzając Chilijczyków, i w sobotę przystąpią do barażu o awans do ćwierćfinału (round of 12) z nieznanymi jeszcze rywalami.

W środę w kwalifikacjach odpadli Piotr Kantor i Jakub Zdybek, którzy ulegli litewskiej parze Patrikas Stankevicius, Audrius Knasas 0:2 (17:21, 16:21).

Turniej w Paryżu jest ważnym sprawdzianem przed mistrzostwami świata, które zostaną rozegrane w dniach 6-15 października w trzech meksykańskich miastach: Tlaxcala, Huamantla i Apizaco. Zwycięzcy, poza mistrzowskim tytułem, zdobędą bezpośrednią kwalifikację na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu dla swojego kraju.

MC, PAP