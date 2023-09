Fortuna 1 Liga: Arka Gdynia - Motor Lublin. Relacja i wynik na żywo

Arka Gdynia - Motor Lublin to drugi piątkowy mecz 10. kolejki Fortuna 1 Ligi. Relacja i wynik na żywo z meczu Arka Gdynia - Motor Lublin od 20:30 na Polsatsport.pl.

Gdynianie spisują się w tym sezonie poniżej oczekiwań, gdyż w dziewięciu spotkaniach zgromadzili zaledwie 11 punktów. Na ten moment daje to miejsce w dolnej części tabeli, a przecież Arka zamierza walczyć o awans do Ekstraklasy. Strata do czołowych ekip nie jest jednak duża, więc gospodarze mają czas na odrabianie strat.

O punkty w piątkowy wieczór nie będzie jednak tak łatwo. Motor plasuje się na czwartym miejscu, choć ostatnio przegrał dwa mecze z rzędu. Podopieczni Goncalo Feio na wyjazdach częściej jednak wygrywają, niż ulegają rywalom, więc to też może być ważny czynnik przed zbliżającym się starciem.

Po raz ostatni oba zespoły spotkały się w 2008 roku. Wtedy Arka wygrała 2:1.

Jak będzie w piątkowy wieczór?

jb, Polsat Sport