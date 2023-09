Arka Gdynia pokonała Motor Lublin w spotkaniu 10. kolejki Fortuna 1 Ligi. Zespół znad morza wygrał 2:0 po golach Karola Czubaka i Michała Marcjanika. Dla Motoru była to czwarta porażka z rzędu licząc ligę i Fortuna Puchar Polski.

W początkowej fazie meczu lepiej radzili sobie goście z Lublina. Dopiero z biegiem czasu do głosu zaczęli dochodzić podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego. Arka stopniowo zaczęła przejmować kontrolę nad meczem, co miało swoje przełożenie w sytuacji z doliczonego czasu do pierwszej połowy.

Znakomitą techniką użytkową w tej akcji popisał się Hubert Adamczyk. Pomocnik Arki najpierw "przełożył" jednego obrońcę, a następnie precyzyjnie dośrodkował w pole karne. Tam pozycję do strzału głową wypracował sobie Karol Czubak, który uderzeniem z bliskiej odległości pokonał Łukasza Budziłka.

Po zmianie stron lepsze sytuacje pod bramkowe stwarzali sobie gdynianie. W 70. minucie gry piłkę ręką we własnym polu karnym zagrał Przemysław Szarek. Sędzia podyktował rzut karny. Futbolówkę na 11. metrze ustawił Michał Marcjanik. Kapitan Arki ze stoickim spokojem trafił do siatki.

Wynik spotkania nie uległ już zmianie. W końcówce Motor miał jeszcze dobre okazje do strzelenia gola (w tym uderzenie w słupek), ale piłkarzom z Lubelszczyzny brakowało skuteczności. Arka wygrała i dopisała trzy punkty do swojego dorobku.

Arka Gdynia - Motor Lublin 2:0 (1:0)

Bramki: Czubak 45+1, Marcjanik 71 (rz.k.)

mtu, Polsat Sport