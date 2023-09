Iwanow: Polska jest najważniejsza. Ale jeszcze istotniejsza będzie forma

Portugalczyk w pięciu meczach o punkty eliminacji do EURO 2024 zaledwie raz wystawił w wyjściowej jedenastce zawodnika z naszej ligi. Był to niepowołany w pierwotnych nominacjach na marzec Bartosz Salamon, najlepszy piłkarz spotkania z Albanią na PGE Narodowym, który z pozasportowych względów wykluczył się z gry nie tylko w kadrze, ale i w Lechu Poznań. Poza nim żaden z graczy PKO BP Ekstraklasy nie zyskał większego uznania. Nawet wprowadzony z ławki na konfrontację z Wyspami Owczymi Paweł Wszołek, który wniósł mnóstwo ożywienia, kilka dni później nie podniósł się z ławki w Tiranie. Santos wolał Matty’ego Casha z Aston Villi. Ten wybór to było pudło. Bezpośrednie porównanie obu tych graczy mieliśmy przed ponad tygodniem, gdy faworyt Ligi Konferencji UEFA przyjechał na Łazienkowską. Wahadłowy Legii to w tej chwili numer jeden na tę pozycję, jeśli faktycznie mielibyśmy zagrać w ustawieniu, 1-3-4-3, 1-3-4-2-1 lub 1-3-5-2. Probierz, podobnie jak wcześniej Jerzy Engel czy Adam Nawałka, na pewno tworzy swoje rankingi. Wszołek jest w takiej formie, że po prostu nie da się z niego nie korzystać.

Pozycja tak zwanej „szóstki”, tak bardzo problematyczna w ostatnich latach, opanowana przez Grzegorza Krychowiaka i próbujących się dobić na nią wciąż nieskutecznie przez uznawanego za wieczny, choć niespełniony talent Krystiana Bielika, i mającego swoje atuty, ale i ograniczenia Damiana Szymańskiego, też czeka w końcu na konkretny ruch. Jeżeli chcemy mieć „piwota”, któremu nieobca jest kreacja, to Bartosz Slisz wydaje się dziś człowiekiem, na którego można postawić i dać mu regularność, tym bardziej, że najpierw w Torshavn z Farerami, jak i z Mołdawią w Warszawie jego profil może nam pasować jak ulał. Probierz w niedzielę będzie w Bułgarii na obserwacji będącego w znakomitej formie Jakuba Piotrowskiego w Łudogorcu Razgrad. Ale – jeśli nawet mielibyśmy szukać porównania obu klubów – bułgarski hegemon to dziś wcale nie musi być drużyna lepsza od Legii. Piotrowski ma inne walory od Slisza. Jestem ciekawy, jak będzie to widział selekcjoner i jego sztab.



W trójce najlepszych polskich piłkarzy naszej ligi jest oczywiście Filip Marchwiński z Lecha. Jego ofensywna uniwersalność plus kapitalny czas też daje mu mandat ma przejście z młodzieżówki o piętro wyżej. Kolejnym plusem jest fakt, że Probierz zna też go doskonale ze wspólnej pracy w U-21, ceniąc go wyżej w ataku nawet od typowego środkowego napastnika występującego do tego za granicą: Szymona Włodarczyka ze Sturmu Graz. I teraz pojawia się pytanie: wszyscy mamy świadomość, że to reprezentacja „A” jest najistotniejsza, z drugiej strony trener U-21 Adam Majewski ma mniej więcej w tym samym czasie towarzyski mecz ze Słowacją i spotkanie o punkty z Estonią. Zabierać „na dzień dobry” swojemu następcy najlepszego gracza? Obu panów czeka z pewnością ciekawa debata i ustalenie za i przeciw. Pewne jest jedno. Reprezentacja Polski wreszcie zacznie korzystać z dobrego momentu piłkarzy z Ekstraklasy. To może być dla nas wszystkich ciepły, przyjemny powiew, który przeciwstawi się chłodnemu wiatrowi, bo taki niewątpliwie uderzy w Polaków na Wyspach Owczych. Oby 12 października zaskoczyła nas jednak tylko pogoda. Na nią Probierz nie będzie miał wpływu. Na to, kto wyjdzie na boisko, już tak.