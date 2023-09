W olimpijskim turnieju siatkarzy na igrzyskach Paryż 2024 wystąpi dwanaście reprezentacji. Francja ma zagwarantowany udział w roli gospodarza. Sześć kolejnych drużyn wyłonią trzy turnieje kwalifikacyjne, które zostaną rozegrane w Rio de Janeiro, Tokio i Xi’an.

Turniej kwalifikacyjny w chińskim mieście Xi’an odbędzie się w dniach 30 września – 8 października. Zagra w nim osiem reprezentacji, które będą rywalizowały systemem "każdy z każdym". Dwie najlepsze ekipy wywalczą awans na igrzyska.

- Na pewno nie jest to najtrudniejsza grupa, bo są trudniejsze, ale trzeba mieć rękę na pulsie, bo każda drużyna w niej chce awansować na igrzyska. To jest najważniejszy turniej, więc wszyscy dadzą wszystko, co mają - twierdzi Karol Kłos



Reprezentacja Polski zmagania rozpocznie meczem z Belgią. Belgowie to 22. drużyna w rankingu FIVB. Polacy będą zdecydowanymi faworytami tego starcia, ale warto pamiętać, że ich pierwsi rywale postawili się w niedawnym meczu obu ekip w mistrzostwach Europy.

Po obiecującym 4. miejscu w ME 2017, Belgowie znacznie obniżyli loty. W obecnym sezonie rywalizowali w Złotej Lidze Europejskiej, w której zajęli dopiero 9. miejsce. W ME 2023 zostali sklasyfikowani na 14. pozycji.

- Na dwoje babka wróżyła. Pierwszy mecz to zawsze wielka niewiadoma - mówi Kłos przed spotkaniem z Belgią.

Transmisja TV i stream online meczu Polska - Belgia w sobotni poranek w Polsacie Sport oraz na platformie Polsat Box Go. Początek przedmeczowego studia o godzinie 09:00. Spotkanie Polska - Belgia rozpocznie się godzinę później.

psl, Polsat Sport