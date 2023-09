Poznaliśmy pary 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski. Giganci wchodzą do gry!

W czwartek zakończyły się ostatnie mecze I rundy Fortuna Pucharu Polski. Dzień później w siedzibie PZPN odbyło się natomiast losowanie kolejnej fazy rozgrywek - to już 1/16 finału. Na tym etapie nie zabraknie hitowych spotkań.

W pierwszej rundzie Fortuna Pucharu Polski udział wzięło 56 drużyn. Co warte podkreślenia - w stawce nie było czterech pucharowiczów, czyli Rakowa Częstochowa, Legii Warszawa, Lecha Poznań i Pogoni Szczecin. W związku z tym, że te ekipy były w poprzednim sezonie najlepsze w Ekstraklasie, do rywalizacji przystąpią one od drugiej rundy.

Na placu boju pozostało teraz 28 ekip, do których dołączy wspomniana czwórka. To daje w sumie 32 drużyny, które powalczą o końcowy triumf. W piątek w siedzibie PZPN rozlosowano pary II rundy.

Mecze tej fazy odbywać się będą pomiędzy 31 października a 2 listopada.

Pary 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski:

Stal Brzeg - Warta Poznań

Carina Gubin - Stal Stalowa Wola

Polonia Bytom - Arka Gdynia

GKS Tychy - Legia Warszawa

Garbarnia Kraków - Stal Mielec

ŁKS Łódź - Raków Częstochowa

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Piast Gliwice

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Pogoń Szczecin

Stal Rzeszów - Puszcza Niepołomice

Legia II Warszawa - Korona Kielce

Resovia Rzeszów - Jagiellonia Białystok

Wisła Grupa Azoty Puławy - Widzew Łódź

Zawisza Bydgoszcz - Lech Poznań

Cracovia - Zagłębie Lubin

Wisła Kraków - Polonia Warszawa

Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze

JŻ, Polsat Sport