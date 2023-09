Starcie o pas mistrzowski w kategorii piórkowej będzie walką wieczoru gali Babilon MMA 39. O tytuł zmierzą się mistrz Piotr Kacprzak i pretendent Szymon Rakowicz. Łącznie w Radomiu kibice zobaczą osiem pojedynków. Transmisja gali Babilon MMA 39 w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie i na Polsat Box Go.

W sobotę Kacprzak stanie do drugiej obrony pasa. Po tytuł sięgnął w czerwcu zeszłego roku po wygranej nad Damianem Zorczykowskim. Do pierwszej obrony przystąpił w styczniu tego roku. Na Babilon MMA 34 skrzyżował rękawice z Krzysztofem Mendlewskim. 25-latek zwyciężył przez poddanie w drugiej rundzie.

Warto podkreślić, że Kacprzak uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia w Polsce. Jego umiejętności wzbudziły zainteresowanie m.in. matchmakerów UFC. Zawodnik z Radomia znalazł się na liście rezerwowej w Dana White's Contender Series. Ostatecznie w programie nie wystąpił, ale jest to sygnał, że znajduje się on na radarze amerykańskiej organizacji.

Najpierw jednak musi poradzić sobie z Rakowiczem. Zawodnik klubu Octagon Team Żory w klatce Babilon MMA radzi sobie znakomicie. Do tej pory stoczył w organizacji trzy pojedynki i wszystkie wygrał przed czasem. W ostatnim występie pokonał przez TKO w drugiej rundzie Szymona Bilasa. Seria zwycięstw doprowadziła go do walki mistrzowskiej. Czy Rakowicz sprawi niespodziankę i odbierze tytuł Kacprzakowi?

Ciekawie zapowiada się również co-main event gali w Radomiu. Wystąpi w nim Said-Magomed Abdulkadirov. Mieszkający i trenujący w Rzeszowie Czeczen zawalczy z doświadczonym Fabiano Silvą. Łącznie na kibiców czeka osiem pojedynków - sześć zawodowych i dwie na zasadach semi-pro.

Transmisja gali Babilon MMA 39 w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (od 19:00) oraz Super Polsacie (od 20:00).

Walka wieczoru o mistrzowski pas w wadze piórkowej (do 66 kg):

5 x 5 min – Piotr Kacprzak (9-3) vs Szymon Rakowicz (5-2)



Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min – Said-Magomed „Wolf” Abdulkadirov (8-1) vs Fabiano „Jacarezinho” Silva (33-14-1)



Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min – Marcin Skrzek (6-5) vs Konrad Furmanek (5-5)



Walka w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min – Patryk „Golden” Ożóg (3-0) vs Marcin „Miodożer” Zając (3-4)



Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min – Bartłomiej „Bioły” Nowak (1-1) vs Arkadiusz Kolus (0-1)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Iwo Baraniewski (debiut) vs Kamil Bartosiński (2-0)



Walka semi-pro w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 3 min – Mateusz Wieczorek vs Mikołaj Andrzejczak



Walka semi-pro w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 3 min – Oliwier Przerwa vs Jakub Błachowicz

mtu, Polsat Sport