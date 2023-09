Przed nami jedno z najlepiej zapowiadających się wydarzeń tego roku w świecie boksu. Na gali w Las Vegas dojdzie do walki o cztery pasy mistrzowskie. O tytuły powalczą Saul "Canelo" Alvarez (59-2-2, 39 KO) i Jermell Charlo (35-1-1, 19 KO). Transmisja gali w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Obaj pięściarze należą do grona najlepszych zawodników bez podziału na kategorie wagowe na świecie. Canelo to aktualny mistrz IBF, WBA, WBC i WBO w kategorii superśredniej. I to te cztery pasy położy na szali sobotniej potyczki. W ostatnich dwóch walkach odniósł dwa zwycięstwa na punkty. Najpierw wygraną zamknął trylogię z Gennadiyem Golovkinem, a następnie pokonał jednogłośną decyzją sędziów Johna Rydera.

Wcześniej Meksykanin musiał uznać wyższość Dmitrija Bivola. Stawką tamtego pojedynku był tytuł mistrzowski w wyższej kategorii wagowej - półciężkiej. W starciu z Charlo to Alvarez będzie walczył w swojej nominalnej dywizji.

Tym razem to Charlo wystąpi w wyższej wadze. Amerykanin posiada aktualnie tytuły mistrzowskie WBC, WBA, WBO i IBF w wadze junior średniej. Na zawodowym ringu "Iron Man" poniósł tylko jedną porażkę. Miało to miejsce w 2018 roku w starciu z Tonym Harrisonem. W 2021 roku zremisował niejednogłośną decyzją sędziów z Brianem Carlosem Castano. W maju zeszłego nie pozostawił żadnych wątpliwości i znokautował Argentyńczyka.

Starcie cieszy się ogromny zainteresowaniem w Stanach Zjednoczonych. Który z pięściarzy będzie górą w tym starciu?

Transmisja gali w Las Vegas z walką wieczoru Canelo Alvarez - Jermell Charlo w nocy z soboty na niedzielę Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o 02:00.

