Miedź Legnica i Chrobry Głogów zmierzą się w spotkaniu 10. kolejki Fortuna 1 Ligi. Jakim rezultatem zakończy się to starcie? Relacja i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Chrobry Głogów na Polsatsport.pl.

Po niezłym początku sezonu w dwóch ostatnich kolejkach Miedź zapisała na swoim koncie dwie porażki. Piłkarze Radosława Belli przegrali kolejno z Arką Gdynia i Odrą Opole. W sobotnie popołudnie legniczanie powalczą o przełamanie. Spróbują tego dokonać w domowym meczu z Chrobrym.

ZOBACZ TAKŻE: To spaliło misję Santosa. "Probierz to wulkan energii"

Rozpoczęcie sezonu w wykonaniu głogowian było fatalne. Chrobry przegrał sześć meczów z rzędu i ugrzązł na dnie tabeli Fortuna 1 Ligi. Trener Marek Gołębiewski stracił pracę, a zastąpił go Piotr Plewnia. Obecnie ekipa z Głogowa ma na koncie trzy mecze bez porażki (zwycięstwa nad GKS Tychy i Arką Gdynia oraz remis z Wisłą Kraków). Mimo to do 10. serii gier Chrobry przystąpił jako "czerwona latarnia" zaplecza Ekstraklasy.

Obie drużyny pilnie potrzebują zwycięstw. Która z nich będzie po sobotnim spotkaniu bardziej zadowolona?

Relacja i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Chrobry Głogów na Polsatsport.pl. Początek o 15:00.

mtu, Polsat Sport