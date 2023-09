Miesiąc temu miał straszliwy wypadek. W piątek wrócił na motocykl

Kiedy pod koniec sierpnia duński żużlowiec uczestniczył w fatalnej kraksie w Ostrowie Wielkopolskim nie było pewne czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności. O powrocie do czynnego uprawiania sportu żużlowego nikt nawet wtedy się nie zastanawiał. Po wypadku Hansen stracił czucie w nogach i odzyskał je dopiero kolejnego dnia po operacji. W rozmowie wyemitowanej na antenie Eleven Sports zawodnik mówił wprost: "Jak leżałem tam na torze, to myślałem, że to już jest koniec".

Na szczęście koniec nie jest nawet blisko, jeśli chodzi o zawodową karierę Hansena. Jego stan zdrowia poprawia się z każdym dniem.



W piątek ROW Rybnik, którego Duńczyk jest kapitanem, rywalizował z Falubazem Zielona Góra w pierwszym meczu finałowym 1. Ligi Żużlowej. Rybniczanie, którzy do finałowej konfrontacji przystąpili także bez kontuzjowanego Jana Kvecha, byli skazywani na pożarcie. Tak też się stało, bo przegrali z faworyzowanymi gośćmi 40:50, ale chyba nie ten obrazek zapamiętają miejscowi kibice w pierwszej kolejności.



Po zakończonym spotkaniu Hansen wsiadł na swój motocykl i w asyście jednej z osób ze swojego teamu przejechał kilka "kółek" na stadionie przy ulicy Gliwickiej. Spotkało się to oczywiście z kapitalną reakcją trybun. Nikt nie spodziewał się, że ulubieniec miejscowej publiczności tak szybko będzie w stanie wsiąść na motocykl, nawet w tak spacerowym tempie.



Rewanżowe starcie rybniczan z zielonogórzanami odbędzie się w niedzielę 8 października. Falubaz będzie bronić dziesięciopunktowej zaliczki. Stawką finału jest awans do PGE Ekstraligi.