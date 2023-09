Przed nami kolejne starcie w PKO BP Ekstraklasie. Tym razem na boisko wyjdą piłkarze ŁKS Łódź oraz Cracovii, którzy nie notują ostatnio najlepszej serii w swoim wykonaniu. Beniaminek od sierpniowego zwycięstwa nad Pogonią Szczecin zapisał od tego czasu zaledwie punkt na swoim koncie. To miało miejsce w ostatnim meczu z Jagiellonią Białystok (2:2).

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne problemy w Barcelonie? Lewandowski i spółka mają kłopot



Nieco lepiej, ale wciąż poniżej oczekiwań wygląda sytuacja Cracovii. Zespół z południa Polski po trzech remisach z Piastem Gliwice, Wartą Poznań i Koroną Kielce doznał bolesnych porażek z Widzewem Łódź i Pogonią Szczecin. Szczególnie martwiące mogą być rozmiary tej ostatniej przegranej. Aż pięć straconych bramek, zaledwie jeden strzelony gol i zmarnowany rzut karny mogą stawiać spore znaki zapytania zarówno w aspekcie defensywy jak i ofensywy krakowskiej drużyny.



Nadzieję daje za to ostatnie pucharowe zwycięstwo nad Górnikiem Łęczna. Krakowianie przyjęli co prawda dwa prezenty w postaci bramek samobójczych, ale dodatkowe gole Takuto Oshimy i Janiego Atanasova pozwoliły awansować do kolejnej rundy Fortuna Pucharu Polski. Czy to okaże się decydujące w starciu z "Rycerzami Wiosny"? Przekonamy się już w sobotnie popołudnie.



Relacja i wynik na żywo meczu ŁKS Łódź - Cracovia od godz. 15:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport