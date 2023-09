Śląsk do meczu z Wartą Poznań przystąpi z serią sześciu zwycięstw z rzędu, ale trener wrocławian Jacek Magiera stwierdził, że nie zmienia to nastawienia drużyny do kolejnych spotkań. - Dalej chcemy być pazerni na wygrane, bo jeszcze nic wielkiego nie zrobiliśmy - dodał. Relacja i wynik na żywo meczu Warta Poznań - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

Śląsk w tygodniu poprzedzającym mecz z Wartą przegrał w Pucharze Polski z Jagiellonią Białystok (0:2) i odpadł z rozgrywek, ale nastroje we Wrocławiu się nie pogorszyły. W stolicy Dolnego Śląska chyba wszyscy, od kibiców po sztab trenerski, zdawali sobie sprawę, że tak może się stać.

ZOBACZ TAKŻE: Luis Fernandez przepraszał kibiców Wisły. "To jest moja mentalność"

- Byliśmy jedyną drużyną, która wylosowała w Pucharze Polski zespół z ekstraklasy i na dodatek graliśmy na wyjeździe. Wszystko trzeba było wkalkulować. Także porażkę. Mieliśmy wiele zmian w zespole i taki wynik mógł się nam przydarzyć – skomentował Magiera.

We Wrocławiu na pierwszy plan wysuwa się liga, bo Śląsk po dwóch latach, kiedy do ostatniej kolejki bił się o utrzymanie w ekstraklasie, ma duże szanse na miejsce w górnej części tabeli. Co prawda po wygranej Legii Warszawa z Pogonią Szczecin (4:3) w zaległym meczu wrocławska ekipa straciła pozycję lidera, ale nikt się nie spodziewał, że po dziewięciu kolejkach może być na drugim miejscu.

Sztab trenerski studzi jednak cały czas nastroje i zwraca uwagę, że do końca sezonu jeszcze bardzo dużo grania.

- Jestem w sporcie 25 lat. Jako piłkarz miewałem serie pięciu, sześciu zwycięstw. Jako trener również miałem już serię pięciu zwycięstw, a teraz pobiłem ten rekord. Ale chcemy więcej. Trzeba być pazernym na zwycięstwa, natomiast wiem że trudniej zarządza się sukcesem. Ta seria nie może wpłynąć w taki sposób, że już coś wielkiego zrobiliśmy, tylko grać i walczyć dalej – powiedział.

Dalej szkoleniowiec powiedział, że prędzej czy później ta seria na pewno zostanie przerwana.

- Wszystkiego nie wygramy. Przypomnijmy sobie, gdzie byliśmy w zeszłym sezonie. Bądźmy optymistami, ale też ludźmi, którzy potrafią na wszystko spojrzeć chłodnym okiem. Mamy się cieszyć tym co mamy, ale zrobimy wszystko, żeby dalej wygrywać. Zostało dziesięć spotkań do końca rundy i postaramy się ugrać jak najlepszy wynik - dodał.

W sobotę Śląsk zmierzy się z Wartą, z którą ostatnio nie gra mu się dobrze. W poprzednim sezonie u siebie wrocławianie przegrali 0:2, a na wyjeździe 1:3. Magiera analizując rywala zwrócił uwagę, że chociaż przegrał ostatnie dwa spotkania (z Lechem Poznań 0:2, z KGHM Zagłębiem Lubin 0:1), to wygrana rywali nie przyszła łatwo.

- Analizujemy Wartę i wiemy, jak trudny to zespół do pokonania. Będziemy grali o zwycięstwo i oczywiście wyjdziemy w najlepszym możliwym składzie. Mamy na to spotkanie swój plan, który będziemy chcieli wdrożyć podczas spotkania i zdobyć trzy punkty. Mecz z Piastem pokazał, że skład może się zmieniać. Nie uważam, że trzeba grać cały czas tym samym składem. Chcę, aby każdy wniósł do zespołu swoją jakość. A w jakim składzie zagramy? Wielkich rewolucji nie będzie – odpowiedział Magiera pytany o ewentualne zmiany na sobotnie starcie.

Relacja i wynik na żywo meczu Warta Poznań - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

JŻ, Polsat Sport