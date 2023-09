Rajd Chile 2023: Kajetanowicz i Szczepaniak w czołówce

Czwartym czasem na szóstym odcinku specjalnym zakończyli piątkowy etap Rajdu Chile Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Reprezentanci ORLEN Rally Team rywalizują w kolejnej rundzie Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC) i są aktualnie na szóstej pozycji w kategorii WRC2, tracąc niewiele czasu do podium. Polacy jednocześnie zajmują trzecie miejsce w WRC2 Challenger dla załóg prywatnych.

Druga pętla piątkowego etapu pozwoliła Kajetanowiczowi i Szczepaniakowi rozwinąć nieco bardziej skrzydła. Polacy debiutują na chilijskich odcinkach specjalnych i poznają te wyjątkowo trudne trasy. Popołudniową rywalizację rozpoczęli od ósmego rezultatu na czwartym odcinku specjalnym, a następnie dwukrotnie wykręcali czwarty czas na piątym i szóstym oesie.

- Za nami udany piątek w Chile. Staram się nie popełniać błędów, ale także szybko jechać. Mam coraz większą radość z jazdy, coraz lepiej czuję się w samochodzie z nowymi dla mnie, trochę bardziej agresywnymi ustawieniami. Cieszy mnie, że nie ma tak dużego zużycia opon, jakiego wszyscy się obawialiśmy. Postaramy się wybrać dobre opony na jutro, co ciekawe musimy to zrobić jeszcze dziś, ale wszystkie załogi są w podobnej, trudnej sytuacji. Sobotnie odcinki specjalne mają kompletnie inną charakterystykę, wspomnianą konsumpcję opon zdecydowanie wyższą, więc na pewno będzie się dużo dziać. Jesteśmy gotowi do walki, oczywiście musimy się wcześniej troszkę przespać - komentował Kajetan Kajetanowicz, reprezentant ORLEN Rally Team.



Tradycyjnie już w mistrzostwach świata sobotni etap jest najdłuższym w harmonogramie. Organizator przygotował trzy dwukrotnie pokonywane odcinki specjalne, które łącznie mierzą 154 kilometry. Będą to próby 7 i 10 Chivillingo (27,19 km), 8 i 11 Rio Lia (21,09 km) oraz 9 i 12 Maria de las Cruces (28,72 km). Pierwsza z nich ruszy o godzinie 7:57 czasu lokalnego (12:57 czasu polskiego).



Starty Kajetana Kajetanowicza wspierają partner tytularny ORLEN Rally Team – ORLEN S.A., a także partner techniczny Delphi Technologies, Pirelli, ATC CARGO S.A., ORLEN Oil – producent olejów PLATINUM i QUAZAR Dynamic oraz SJS S.A.

materiały prasowe