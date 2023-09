Tanak o 58,3 s wyprzedza Fina Teemu Suninena (Hyundai I20 Rally1) i o 1.12,2 Belga Thierry'ego Neuville'a z ekipy Hyundaia.

Impreza rozgrywana jest w trudnych warunkach, choć nie ma problemu z opadami deszczu. Przeciwnie, jest bardzo sucho, po przejeździe każdego samochodu nad trasą unosi się gęsty kurz, który sprawia kierowcom poważne problemy.

Na kurz narzekał m.in. obrońca tytułu i lider cyklu Fin Kalle Rovanpera (Toyota Yaris Rally1). Na mecie etapu mówił, że musiał jechać wolniej niż potrafi, gdyż przed nim wolnym tempem poruszali się inni zwodnicy i nie mógł ich wyprzedzić. A Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 Rally1) zgłosił oficjalnie sędziom, że z powodu kurzu utknął tuż po starcie.

Przed południem słabiej niż się można było spodziewać wypadli kierowcy ekipy Toyoty. Wszyscy założyli na trzy poranne odcinki specjalne opony z miękkiej mieszanki, co okazało się błędem. I choć pierwszy odcinek wygrał Rovanpera, to dwa kolejne padły łupem Tanaka.

A zawodnicy Toyoty dojeżdżali do mety na całkowicie zniszczonych oponach, praktycznie bez bieżnika. To spowodowało, że uzyskiwane przez nich czasy nie były optymalne. Tanak, który wygrał pierwszą edycję rundy w Chile w 2019 roku, jako jeden z kilku kierowców założył od rana twardsze ogumienie i to - jak się okazało na trasie - był strzał w dziesiątkę.

Rovanpera jest piąty, ale jego strata do Tanaka wynosi już 2.24,0.

Kajetanowicz - jedyny polski kierowca startujący w Chile - po 12 OS-ach jest piąty w kategorii WRC2. Do lidera Szweda Olivera Solberga (Skoda Fabia RS Rally2) traci 1.18,0. Trzykrotny mistrz Europy narzekał na problemy z układem wspomagania, które utrudniały mu jazdę.

W niedzielę zaplanowane są cztery odcinki specjalne kończące rajd. Pierwsza załoga na mecie spodziewana jest około godz. 19 czasu polskiego.(

MC, PAP