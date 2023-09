Trener Cracovii zabrał głos ws. zdrowia Janusza Filipiaka

"Trzymamy bardzo mocno kciuki za pana profesora Janusza Filipiaka i wierzymy, że będzie OK" - powiedział trener piłkarzy Cracovii Jacek Zieliński. Prezes i większościowy właściciel krakowskiego klubu trafił w sobotę do szpitala. Według mediów stan 71-letniego biznesmena jest ciężki.

Według relacji mediów prof. Filipiak stracił w sobotę przytomność, był reanimowany przez służby medyczne i trafił do jednego z krakowskich szpitali. U 71-letniego biznesmena miało dość do zatrzymania akcji serca. Jak informowaliśmy, jego stan jest ciężki.



Trener piłkarzy Cracovii po sobotnim meczu w Łodzi nie chciał komentować docierających z Krakowa wiadomości. "Nie będę się na ten temat w ogóle wypowiadał ani udzielał informacji. Proszę wybaczyć, ale to nie jest czas, by na ten temat teraz się wypowiadać. Trzymamy bardzo mocno kciuki za pana profesora i wierzymy, że będzie OK" – powiedział jedynie Zieliński na konferencji prasowej po wygranym przez jego drużynę meczu z ŁKS 2:0. Filipiak jest założycielem i prezesem jednej z największych polskich firm informatycznych Comarch. Od 2004 r. jest właścicielem i prezesem MKS Cracovia SSA.

jb, PAP