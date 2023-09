Trzy gole i czerwona kartka! Wielkie emocje w derbach Rzeszowa

Derby Rzeszowa były rozgrywane między drużynami, które znajdowały się w dolnej części tabeli. To oznaczało, że zarówno Stal, jak i Resovia były wyjątkowe zmotywowane przed sobotnią konfrontacją.



Do przerwy gospodarze prowadzili 1:0 za sprawą Adlera Da Silvy, który na raty trafił do siatki. To jego pierwsze trafienie w nowych barwach. Sytuacja Resovii skomplikowała się jeszcze bardziej, kiedy drugą żółtą kartkę obejrzał Radosław Adamski.

Mimo to goście zdołali wyrównać. W 56. minucie gry pięknym strzałem zza pola karnego popisał się Radosław Kanach.

Kiedy wydawało się, że derby Rzeszowa zakończą się remisem, to gospodarze zadali ostateczny cios. Gola na wagę trzech punktów strzelił Andreja Prokić.



Stal Rzeszów - Resovia 2:1 (1:0)

Bramki: Adler 41, Prokić 88. - Kanach 56

Stal Rzeszów: Wrąbel - Warczak, Kościelny, Oleksy, Wachowiak (58 Góra) - Thill, Kądziołka (58 Ponce), Danielewicz - Łyczko (26 Kłos), Adler (82 Diaz), Prokić.

Resovia: Pindroch - Tomal, Osyra, Bondarenko, Adamski - Urynowicz (52 Ibe-Torti), Kanach (90+1 Bąk) - Mikulec, Łyszczarz (68 Mazek), Ciepiela - Eizenchart (46 Lempereur).

Żółte kartki: Kądziołka, Góra - Adamski, Łyszczarz, Ciepiela, Mikulec.

Czerwona kartka: Adamski.

jb, Polsat Sport