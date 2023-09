Dla liderki światowego rankingu będzie to pierwszy występ po US Open. Przypomnijmy, że w finale wielkoszlemowych zmagań Białorusinka przegrała 1:2 z reprezentantką gospodarzy Coco Gauff. W Pekinie Sabalenka postara się zdobyć cenne punkty do rankingu WTA po to, aby oddalić się od zajmującej drugą lokatę Igi Świątek.

Rywalką 25-latki w pierwszej rundzie zmagań w Chinach będzie Kenin. 31. zawodniczka rankingu WTA ostatnio rywalizowała w Guadalajarze. Z turniejem w Meksyku pożegnała się na etapie półfinału. Musiała uznać w nim wyższość rodaczki Caroline Dolehide.

Faworytką białorusko-amerykańskiej potyczki będzie Sabalenka. Czy pierwsza rakieta świata spełni oczekiwania i pewnie awansuje do kolejnej rundy? Warto wspomnieć, że zwyciężczyni meczu Sabalenka - Kenin zmierzy się w niej z wygraną z pary Fręch - Boulter.

Relacja i wynik na żywo meczu Aryna Sabalenka - Sofia Kenin na Polsatsport.pl.

mtu, Polsat Sport