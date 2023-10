Zdecydowanym faworytem tego spotkania była reprezentacja Brazylii, jednak to Czechy wygrały pierwszego seta 25:22. Gdy wydawało się, że Canarinhos na dobre przejęli inicjatywę i pewnie zmierzają po zwycięstwo po triumfie w dwóch kolejnych setach, waleczni Czesi doprowadzili do tie-breaka. W tym outsiderzy prowadzili już 13:9 i mieli nawet piłkę meczową, ale ostatecznie to Brazylijczycy wygrali 16:14.

W swoim pierwszym spotkaniu w grupie A reprezentacja Brazylii pokonała bez straty seta Katar. Czechy natomiast przegrały 1:3 z Włochami.

Turnieje kwalifikacyjne są rozgrywane w dniach 30 września – 8 października. Po dwie najlepsze ekipy z każdej z imprez wywalczą olimpijskie paszporty. Po turniejach kwalifikacyjnych pozostanie pięć wolnych miejsc, które zostaną przyznane na podstawie rankingu FIVB.

Brazylia - Czechy 3:2 (22:25, 25:16, 25:20, 21:25, 16:14)

BS, Polsat Sport