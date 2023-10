Będzie to spotkanie drużyn, które przed rozpoczęciem kolejki sąsiadowały ze sobą w tabeli. Bruk-Bet Termalica plasowała się na siódmym miejscu, a Lechia na ósmym. Do tej pory obie ekipy zgromadziły po 14 punktów. Ewentualna wygrana jednej z nich może zapewnić jej awans do ścisłej czołówki Fortuna 1 Ligi.

W tygodniu oba zespoły rywalizowały w Fortuna Pucharze Polski. "Słoniki" nie bez problemów uporały się z Kotwicą Kołobrzeg. O tym, kto awansuje do kolejnej rundy, zdecydowały rzuty karne. Natomiast Lechia ma za sobą dogrywkę z Wisłą Kraków. Ostatecznie do 1/16 finału rozgrywek zakwalifikowała się "Biała Gwiazda".

Zarówno niecieczanie, jak i gdańszczanie mają duże ambicje. Która z drużyn będzie cieszyła się ze zwycięstwa?

Relacja i wynik na żywo meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o 15:00.

