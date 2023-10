Kajetanowicz i Szczepaniak awansują w Rajdzie Chile!

Podczas drugiej sobotniej pętli Polacy pokazali bardzo dobre tempo, które pozwoliło im zbliżyć się do podium. Kajetanowicz i Szczepaniak poprawili swoją pozycję nie tylko w kategorii WRC2, ale również wśród załóg niefabryczych, gdzie walczą o objęcie prowadzenia w tabeli sezonu. Przed niedzielnym finałem duet ORLEN Rally Team jest na pozycji wiceliderów!

- Sobota za nami. To był długi dzień, ponad 150 km oesowych, ale czujemy się bardzo dobrze. Na drugiej pętli "odwdzięczyliśmy się" rywalom za niepowodzenia z tej pierwszej, na której mieliśmy trochę trudności ze wspomaganiem. Zostały one usunięte w serwisie i mogliśmy atakować, choć mam wrażenie, że trochę za bardzo oszczędzałem opony. Mogłem jeszcze przycisnąć, ponieważ są w bardzo dobrej kondycji, ale to jest zawsze jakieś doświadczenie. Cieszę się, że wskakujemy wyżej w klasyfikacji. Przed nami niedziela, choć krótka, sprinterska, to jeszcze wiele może się wydarzyć. Trzeba być skoncentrowanym. Mamy uśmiechy na twarzach, cały zespół ORLEN Rally Team spisuje się dobrze. Dzień się kończy, słońce zachodzi, ale my na pewno jeszcze trochę popracujemy z on-boardami. Postaram się jak najwięcej przypomnieć, co tam na nas czeka w niedzielę – mówił Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy.

Na niedzielę organizator przygotował dwa odcinki specjalne, które będą pokonywane dwukrotnie: OS 13 i 15 Las Pataguas (13,20 km, start o godzinie 8:07 oraz 11:40 czasu lokalnego, 13:07 i 16:40 czasu polskiego) oraz OS 14 i 16 El Poñen (13,86 km, godz. 9:05 / 13:15, w Polsce 14:05 / 18:15).

Starty Kajetana Kajetanowicza wspierają partner tytularny ORLEN Rally Team – ORLEN S.A., a także partner techniczny Delphi Technologies, Pirelli, ATC CARGO S.A., ORLEN Oil – producent olejów PLATINUM i QUAZAR Dynamic oraz SJS S.A.

Rajd Chile 2023 - nieoficjalna klasyfikacja WRC2 po OS 12:

1. Solberg/Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2) 2:43:08,9 s

2. Greensmith/Andersson (Škoda Fabia RS Rally2) +25,3 s

3. Pajari/Mälkönen (Škoda Fabia RS Rally2) +43,9 s

4. Rossel/Dunand (Citroën C3 Rally2) +1:08,4 s

5. Kajetanowicz/Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) +1:18,0 s

6. Griazin/Aleksandrow (Škoda Fabia RS Rally2) +1:39,7 s

7. Lindholm/Hämäläinen (Hyundai i20 N Rally2) +1:49,0 s

8. E. Rosselot/Cañete (Citroën C3 Rally2) +4:48,4 s

9. P. Heller/Olmos (Citroën C3 Rally2) +5:44,2 s

10. Zaldivar/Der Ohannesian (Hyundai i20 N Rally2) +8:42,9 s

