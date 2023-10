Pierwszy mecz Polaków w kwalifikacjach olimpijskich dość niespodziewanie dostarczył niemałych emocji. Marcin Janusz i spółka potrzebowali aż pięciu setów by uporać się z reprezentacją Belgii. Ostatecznie polscy siatkarze wygrali zaciętego tie-breaka 17:15, a całe starcie 3:2. Dla podopiecznych Nikoli Grbicia było to osiemnaste z rzędu zwycięstwo w oficjalnych spotkaniach o punkty. Tym samym Biało-Czerwoni pobili swój własny rekord z 2006 roku. Czy w rywalizacji z Bułgarami uda się go jeszcze bardziej wyśrubować?

Reprezentacja Bułgarii po pierwszym dniu zmagań w Xi'an również nie ma powodów do zmartwień. Nasi niedzielni rywale rozpoczęli walkę o bilety na igrzyska od pewnej i przekonującej wygranej nad Chińczykami. Bułgarów do triumfu poprowadził Cwetan Sokołow, który łącznie w starciu z gospodarzami zdobył dwadzieścia punktów.

Awans na igrzyska olimpijskie zapewnią sobie dwie najlepsze drużyny turnieju.

Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Bułgaria na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 10.00.