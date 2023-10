Orlen Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław – Tauron GTK Gliwice. Relacja i wynik na żywo

WKS Śląsk Wrocław w pierwszej kolejce rywalizowali z MKS Dąbrowa Górnicza. Niespodziewanie przegrali na wyjeździe 80:82. Drużyna Tauron GTK Gliwice zmierzyła się we własnej hali z Suzuki Arką Gdynia. Gospodarze w pewnym momencie mieli wyraźną przewagę, ale nie zdołali jej utrzymać i przegrali 73:84.

Faworytem spotkania w drugiej kolejce będą koszykarze Śląska. Wygrali oni sześć poprzednich konfrontacji z rywalem z Gliwic.

– Może się wydawać, że to idealny mecz na przełamanie, ale trzeba do niego podejść na poważnie i pokazać na boisku, że jesteśmy lepsi. W innym razie może się skończyć tak jak w spotkaniu z Dąbrową. Kibice zawsze nas wspierają. Liczymy na to również teraz i chcemy dać im zwycięstwo w pierwszym meczu ligowym we Wrocławiu – powiedział Daniel Gołębiowski, cytowany przez stronę wks-slask.eu.

Relacja na żywo z meczu WKS Śląsk Wrocław – Tauron GTK Gliwice w niedzielę 1 października o godzinie 20.10 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport