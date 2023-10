Świetna postawa Polaka w Napoli. Poprowadził zespół do wygranej

Sokołowski przebywał na parkiecie najdłużej spośród graczy Napoli - 35 minut. Trafił sześć z dziewięciu rzutów za trzy punkty, obydwa za dwa punkty oraz jeden wolny. Miał także cztery zbiórki i cztery asysty, a wszystkie statystyki dały mu drugi w ekipie Gevi wskaźnik efektywności - 24.

Polak grał we Włoszech przez ostatnie trzy sezony i był zawodnikiem Nutribullet Treviso do początku stycznia. Jako podstawowy zawodnik drużyny z północy Italii zdobywał średnio 10,6 pkt, miał 4,2 zbiórki i 3,2 asysty w LegaBasket. Potem przeniósł się do Turcji, gdzie trafił do Besiktasu Stambuł, który niedługo wcześniej objął Milicic.

Besiktas zdołał utrzymać się w lidze, ale z chorwackim trenerem mającym polskie obywatelstwo nie przedłużono umowy. Sokołowki również nie został w Stambule.

Szkoleniowiec Biało-Czerwonych latem otrzymał propozycję z Napoli i jedną z pierwszych decyzji kadrowych było sprowadzenie pod Wezuwiusz Sokołowskiego, który był podstawowym koszykarzem reprezentacji prowadzonej przez Milicica podczas Eurobasketu 2022, gdy biało-czerwoni wywalczyli czwarte miejsce (pierwszy półfinał od 1971 r.) oraz sierpniowego turnieju prekwalifikacyjnego do przyszłorocznych igrzysk w Paryżu. W Gliwicach Polacy zdobyli przepustkę do udziału w przyszłorocznych kwalifikacjach olimpijskich.

Szkoleniowcem zespołu z Sardynii jest 65-letni Piero Bucchi, który w 2001 r. pracował w Śląsku Wrocław.