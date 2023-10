Świątek ostatnio rywalizowała w innym azjatyckim kraju. Polka brała udział w turnieju, który odbywał się w Tokio. Pochodząca z Raszyna zawodniczka prawdopodobnie będzie chciała jak najszybciej zapomnieć o swoim występie w stolicy Japonii. Wiceliderka rankingu WTA odpadła z imprezy już po dwóch meczach, kiedy lepsza od niej okazała się Weronika Kudiermietowa.

ZOBACZ TAKŻE: Pogromczyni Świątek najlepsza w stolicy Japonii (WIDEO)

Wcześniej natomiast Świątek grała na US Open. Z wielkoszlemowym turniejem pożegnała się w czwartej rundzie. Musiała wtedy uznać wyższość Jeleny Ostapenko. Warto przypomnieć, że to właśnie przez swój występ w Nowym Jorku Polka przestała być pierwszą rakietą świata. Wyprzedziła ją Aryna Sabalenka, która w finale US Open przegrała z Cori Gauff.

Teraz urodzona w 2001 roku zawodniczka zagra w Pekinie. Jej pierwszą przeciwniczką podczas tej rywalizacji będzie Sara Sorribes Tormo. Hiszpanka obecnie plasuje się na 55. miejscu w rankingu WTA. Nic zatem dziwnego, że to polska tenisistka jest faworytką zbliżającego się starcia.

Warto przypomnieć, że Świątek i Sorribes Tormo już raz w tym roku stanęły naprzeciwko siebie. Podczas ich rywalizacji na Wimbledonie, szalę zwycięstwa na swoją stronę była w stanie przechylić Polka.

Relacja i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Sara Sorribes Tormo na Polsatsport.pl. Początek około godziny 6:00 w poniedziałek.

AA, Polsat Sport