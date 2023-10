Przed nami kolejny mecz siatkarskiej reprezentacji Polski podczas kwalifikacji na igrzyska olimpijskie. Tym razem Biało-Czerwoni zmierzą się z Kanadą. Transmisja meczu Polska - Kanada w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.

Podopieczni Nikoli Grbicia mają za sobą już dwa spotkania podczas kwalifikacji olimpijskich. W swoim pierwszym starciu polscy siatkarze zmierzyli się z reprezentantami Belgii. O wyniku tego wyrównanego meczu musiał zadecydować tie-break, w którym lepsi okazali się Biało-Czerwoni.

ZOBACZ TAKŻE: 25:0! Historyczny wynik w meczu siatkarek

Później naprzeciwko zawodników z orłem na piersi stanęli siatkarze z Bułgarii. Polacy bez większych problemów przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, tym samym przybliżając się do awansu na jedną z największych imprez w świecie sportu.

Teraz z Grbiciem i jego ekipą zmierzy się reprezentacja Kanady. Drużyna z Ameryki Północnej do tej pory podczas zmagań w chińskim Xi'an pokonała zespoły z Holandii i Argentyny. Jak Kanadyjczycy zaprezentują się w zbliżającym się starciu?

Warto przypomnieć, że polscy siatkarze podczas kwalifikacji olimpijskich rywalizują w grupie C. To oznacza, że przed Biało-Czerwonymi jeszcze starcia z reprezentacjami: Meksyku, Argentyny, Holandii i Chin. Czy zawodnicy znad Wisły będą w stanie zapewnić sobie awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu?



Transmisja meczu Polska - Kanada w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go. Początek przedmeczowego studia o godzinie 9:00. Start meczu o godzinie 9:50.

AA, Polsat Sport