Piękny jubileusz polskich siatkarzy. To ważny dzień!

Polscy siatkarze w tegorocznym sezonie reprezentacyjnym nie mają sobie równych. Podopieczni Nikoli Grbicia zdobyli wszystko, co mogli zdobyć, i to na dodatek w świetnym stylu. Jedyna wpadka przydarzyła im się podczas Memoriału Huberta Wagnera, na którym przegrali z Włochami i Słowenią, i ostatecznie uplasowali się na trzecim miejscu. Impreza ta jednak nie jest oficjalnym spotkaniem, więc porażki te nie wliczają się w ranking.

Prócz tego, że Polacy od 100 dni nie przegrali, ustanowili też najdłuższą serię zwycięstw. Po triumfie z Bułgarią mają ich aż 19! Co ciekawe, poprzedni rekord również należał do biało-czerwonych, jednak przez ponad 15 lat nikt go nie pobił. Wynosił on 17 zwycięstw z rzędu, a pochodził z 2006 roku.

Reprezentanci Polski przebywają w tej chwili w Chinach, gdzie walczą o kwalifikację olimpijską. W pierwszych dwóch spotkaniach pokonali kolejno Belgów i Bułgarów. We wtorek zagrają z Kanadą. Transmisja tego meczu w Polsacie Sport od godziny 9:50.

Karolina Potrykus, Polsat Sport