Górnik Zabrze i Zagłębie Lubin zmierzą się w spotkaniu kończącym 10. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Która z drużyn dopisze do swojego dorobku cenne punkty? Relacja i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl.

Zabrzanie chcą uciec znad strefy spadkowej. Zespół Jana Urbana plasuje się na 15. pozycji z dorobkiem dziewięciu punktów. Ewentualna wygrana nad Zagłębie pozwoliłaby przynajmniej na chwilę odetchnąć piłkarzom Górnika. W poprzedniej kolejce ekipa z Górnego Śląska musiała uznać wyższość Legii Warszawa.

Z kolei lubinianie są w zupełni innym położeniu. Zwycięstwo w meczu z Górnikiem pomogłoby im zbliżyć się do czołowej trójki. Drużyna Waldemara Fornalika to aktualni szósta siła PKO BP Ekstraklasy. Do tej pory "Miedziowi" zgromadzili 16 punktów. Przed tygodniem Zagłębie pokonało u siebie Wartę Poznań 1:0.

Dodajmy, że kilka dni temu obie ekipy rywalizowały w Fortuna Pucharze Polski. Zarówno jedni, jak i drudzy wywalczyli awans. Górnik pewnie pokonał GKS Katowice 4:0, natomiast Zagłębie dość niespodziewanie męczyło się z Sokołem Kleczew. Zespół z Lubina zapewnił sobie awans dopiero po dogrywce.

Relacja i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek 19:00.

mtu, Polsat Sport