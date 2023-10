Trener Silhavy podał kadrę na mecze z Albanią i Wyspami Owczymi

W porównaniu z nominacjami wrześniowymi w kadrze nastąpiło kilka zmian. Wśród bramkarzy zamiast Tomasa Koubka powołanie otrzymał Ales Mandous. Wśród obrońców tym razem zabrakło Davida Zimy i Jaroslava Zeleny'ego (obaj znajdują się w rezerwach). W ich miejsce pojawili się, wracający do zdrowia David Jurasek, a także Martin Vitik, który jest jedynym debiutantem.

ZOBACZ TAKŻE: Piłkarz Chojniczanki ponownie powołany do kadry. Czy zagra przeciwko Polsce?

W kadrze pewne miejsca mają zapewnione kapitan Tomas Soucek oraz Vaclav Cerny, najlepszy strzelec czeskiej drużyny w kwalifikacjach z trzema bramkami na koncie.

Na liście rezerwowej znalazła się dwójka zawodników z polskiej ekstraklasy: Jakub Jugas z Cracovii i Tomas Pekhart z Legii Warszawa.

Oprócz dwóch nadchodzących meczów reprezentacja Czech rozegra pozostałe dwa spotkania eliminacyjne do ME 2024 w listopadzie, kiedy to zmierzy się w Warszawie z Polską oraz w Ołomuńcu z Mołdawią.

Trener Silhavy wyjaśnił, że na powołanie Patrika Schicka jest jeszcze za wcześnie. Napastnik Bayer 04 Leverkusen po kontuzji dopiero od niedawna podjął zajęcia z zespołem klubowym. Pierwszy ligowy mecz rozegra dopiero po przerwie na występy reprezentacji.

Czechy z dorobkiem 8 pkt są wiceliderem grupy E. Do prowadzącej Albanii tracą 2 pkt, ale mają jedno spotkanie rozegrane mniej. Biało-czerwoni są natomiast na przedostatniej, czwartej pozycji - 6 pkt.

Kadra Czech na mecze z Albanią i Wyspami Owczymi:

Bramkarze: Jiri Pavlenka (SV Werder Brema), Ales Mandous (SK Slavia Praga), Jindrich Stanek (FC Viktoria Pilzno)

Obrońcy: Jakub Brabec (Aris Soloniki), Vladimir Coufal (West Ham United FC), David Doudera, Tomas Holes (obaj Slavia Praga), David Jurasek (SL Benfica), Ladislav Krejci jr., Martin Vitik (obaj Sparta Praga), Patrizio Stronati (Puskas Akademia FC),

Pomocnicy: Vaclav Cerny (VfL Wolfsburg), Alex Kral (1. FC Union Berlín), Ondrej Lingr (Feyenoord Rotterdam), Lukas Provod (Slavia Praga), Lukas Sadilek (Sparta Praga), Michal Sadilek (FC Twente), Tomas Soucek (West Ham United FC)

Napastnicy: Tomas Cvancara (Borussia Moenchengladbach), Adam Hlozek (Bayer 04 Leverkusen), Mojmir Chytil, Vaclav Jurecka (obaj Slavia Praga), Jan Kuchta (Sparta Praga).

fdz, PAP