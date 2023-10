- Wierzę w Zielińskiego. To jest jego czas. Należy wykorzystać jego potencjał, również jeśli chodzi o zawodników, którzy grają z nim w drugiej linii - przyznał Adam Nawałka w rozmowie z Polsatem Sport, odnosząc się do Piotra Zielińskiego i jego pozycji w reprezentacji Polski.

Zieliński w reprezentacji Polski zadebiutował w 2013 roku za kadencji Waldemara Fornalika. Następnie przez wiele lat był kluczowym piłkarzem w kadrze Nawałki.

- Piotr to zawodnik najwyższej klasy. Skąd się bierze szybkie myślenie na boisku? Z walorów opanowania piłki. Wyszkolenie techniczne Zielińskiego jest na najwyższym poziomie, stąd łatwość, jeśli chodzi o przegląd sytuacji czy grę w wolne przestrzenie. To wszystko wynika ze swobody operowania piłką. Do tego Piotr dochodził bardzo długo. Początki były trudne, kiedy walczył o miejsce w klubie i kadrze - przypomniał.

Były trener Górnika Zabrze czy Lecha Poznań przyznał, że w ostatnich latach Zieliński rozwinął się zarówno czysto piłkarsko, jak i jeśli chodzi o aspekt mentalny.

- Zieliński dojrzał zarówno mentalnie, jak i jeśli chodzi o umiejętności. Piotr rozwijał się bardzo powoli. To nie był aż taki talent, który wszedł jako nastolatek i wszystkie stadiony były dla niego. Potrzebował trochę czasu - również jeśli chodzi o przygotowanie mentalne. Dziś jest na najwyższym poziomie. Miał to szczęście, że współpracował ze znakomitymi trenerami, jak Carlo Ancelotti czy Luciano Spalletti. To pomogło mu wejść na najwyższy poziom - dodał.

Zdaniem Nawałki ważnym zadaniem nowego selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza będzie zbudowanie linii pomocy kadry w taki sposób, żeby wykorzystać umiejętności Zielińskiego.

- Wierzę w Zielińskiego. To jest jego czas. Należy wykorzystać jego potencjał, również jeśli chodzi o zawodników, którzy grają z nim w drugiej linii. Myślę że mamy taki potencjał i trener Probierz będzie w stanie to wykorzystać. Tacy zawodnicy, jak Bartosz Slisz czy Sebastian Szymański to również już są piłkarze na wysokim poziomie. Jestem optymistą, jeśli chodzi o naszą reprezentację i grę Piotra - powiedział.

