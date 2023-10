AZS UMCS Lublin debiutuje w elicie

Przed swoją publicznością podopieczne Krzysztofa Szewczyka zaprezentują się 18 października, podejmując rumuński ACS Sepsi-SIC.

Lublinianki w wyniku losowania trafiły do mocnej grupy z ostatnim triumfatorem Euroligi Fenerbachce SK z Turcji, mistrzyniami Włoch Beretta Familia Schio, mistrzyniami Hiszpanii Valencia BC, Casademont Saragossa (Hiszpania), LDLC ASVEL Feminin z Francji oraz z dwiema drużynami, które miejsca w grupie A wywalczyły w kwalifikacjach - węgierskim DVTK HUN-Therm Miszkolc i mistrzyniami Rumunii ACS Sepsi-SIC.

Przygotowując się w kraju do nowego sezonu, a zarazem do swojego pierwszego występu w Eurolidze koszykarki Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin wzięły udział w dwóch turniejach oraz rozegrały mecz o Superpuchar z BP Polkowicami. Porażki doznały tylko w pierwszym spotkaniu u siebie podczas międzynarodowym turnieju DRS Cup z łotewskim TTT Ryga 55:81. Następnego dnia pokonały uczestniczącą w rozgrywkach Pucharu Europy drużynę CSM CSU Constanta z Rumunii 79:63. W toruńskim memoriale prof. Stanisława Łęgowskiego lubelskie akademiczki wygrały z SKK Polonią Warszawa 74:53, z Energa Krajową Grupą Spożywczą Toruń 81:58 i MKS Pruszków 86:52.

W sobotnim meczu o Superpuchar z BP Polkowicami w Sosnowcu podopieczne Krzysztofa Szewczyka odnotowały kolejny, historyczny dla lubelskiej koszykówki sukces, zdobywając to trofeum po zwycięstwie 81:77. Dużą niespodzianką było przyznanie tytułu MVP spotkania 17-letniej Dominice Ullman, która popisała się m.in. pięcioma celnymi rzutami za trzy punkty.

Pewne kłopoty kadrowe związane najpierw z rozwiązaniem umowy z Francuzką Omelią Bankole, która nie przeszła testów medycznych, później z kontuzją zakontraktowanej w jej miejsce Węgierki Reki Bernath, która pauzować będzie przynajmniej dwa tygodnie, sprawiły, że na treningach nie było kompletu zawodniczek. Brakowało też ostatnio Aleksandry Zięmborskiej reprezentującej Polskę w koszykówce 3x3 w Lidze Narodów w Mongolii oraz w minionym tygodniu w lubelskich mistrzostwach świata do lat 23, gdzie była liderką zespołu srebrnych medalistek.

- We wtorek wylatujemy na pierwszy mecz Euroligi do Włoch, do czołowego zespołu kontynentalnego, który jeszcze się wzmocnił. Wiemy, że tu każdy z przeciwników reprezentuje odpowiednią klasę i nie będzie łatwo o uzyskanie korzystnego wyniku. Będziemy jednak walczyć. Czasu też potrzebujemy, by dziewczyny się zgrywały i coraz lepiej rozumiały na parkiecie. Jesteśmy przygotowani na to, że trzeba będzie grać dwa razy w tygodniu, a dla każdej zawodniczki i każdego trenera występujących w Eurolidze głównym celem jest zagranie i jak najlepsze pokazanie się - powiedział trener Szewczyk.

- Dla nas projekt pod tytułem Euroliga jest większym wyzwaniem organizacyjnym niż sportowym. Wiemy, że jest to najlepsza liga na Starym Kontynencie, wiemy, że są zespoły o wiele lepsze od nas, są kluby dysponujące o wiele większymi budżetami. Jestem jednak przekonany, że w żadnym meczu tanio skóry nie sprzedamy - podkreślił Rafał Walczyk, prezes uczelnianego klubu.

W składzie lubelskich akademiczek są teraz cztery koszykarki zagraniczne: Amerykanka Channon Fluker, reprezentantka Szwecji Elin Gustavsson, Australijka Shyla Heal i Węgierka Reka Bernath, której zabraknie przynajmniej w dwóch pierwszych meczach.

Kadrę polskich zawodniczek tworzą: Dominika Fiszer, która wróciła do Lublina, gdzie pod panieńskim nazwiskiem Owczarzak zdobywała z akademiczkami Puchar Polski w 2016 roku, Magdalena Ziętara, Aleksandra Zięmborska, Aleksandra Kuczyńska, Martyna Goszczyńska i Michella Nassisi, które grały w AZS UMCS w ubiegłym sezonie oraz nowe - Emily Kalenik, Dominika Ullman, Amelia Kuper i Justyna Adamczuk.

Mecz 1. kolejki grupy A Beretta Famila Schio - Polski Cukier AZS UMCS Lublin rozpocznie się w środę o godz. 20.

fdz, PAP