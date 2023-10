Czas na Tauron Ligę

Początek sezonu to zawsze jedna wielka niewiadoma. Wiele zespołów zostało gruntownie zmienionych, bo to transfery, kontuzje, zakończenia kariery czy powroty. Sporo drużyn dosłownie na kilka dni przed startem ligi spotyka się w swoim pełnym składzie po raz pierwszy, gdyż dołączają kadrowiczki. I tak naprawdę dopiero za kilka tygodni będziemy wiedzieć, co w ligowej trawie piszczy. Te pierwsze tygodnie to czas, gdy wszystkim wszystko się podoba, jest zadowolenie, spokojna praca i dopiero ligowe zwycięstwa bądź porażki budują lub podkopują pewność zawodniczek i zespołów.

ZOBACZ TAKŻE: Ostatnio przegrały 0:25, teraz ich postawę skomentował Kurek! "Zasługują na każdy medal"



Inauguracyjne kolejki ligi to szansa dla ekip, które przepracowały okres przygotowawczy w niemal pełnym zestawieniu personalnym, są zgrane i czekają tylko na przeciwnika, który dopiero się poznaje. To czas by zaskoczyć. Z drugiej strony szybko można też poznać, kto ma charakter i mimo braku czasu na zgranie jest w stanie przezwyciężyć napotkane trudności. Ten sezon będzie wyjątkowym także - a może przede wszystkim - dla reprezentantek, które nie tylko będę musiały potwierdzić swoją dobrą formę, ale i pracować nad jej podnoszeniem, bo rywalizacja o powołanie do reprezentacji na imprezę czterolecia rozpocznie się na dobre. Dla niektórych siatkarek, jak Julita Piasecka czy Weronika Centka będzie to okno wystawowe, by w wakacje móc powalczyć o miejsce w igrzyskowej dwunastce.



Mamy już reprezentację, która zdobywa medale na międzynarodowych imprezach, mamy kwalifikację olimpijską. Może więc jest to czas, aby i polskie zespoły ligowe zaczęły zdobywać trofea na międzynarodowej arenie? Być może ten sezon będzie przełomowym także, jeżeli chodzi o udział polskich drużyn w Lidze Mistrzyń? Na pewno kluby sięgają po coraz to bardziej utytułowane i znane zawodniczki, jak Ding Xia, Amanda czy Hilary Johnson (Howe), które mają być liderkami i wpłynąć na poprawę poziomu rywalizacji. Ale wszystko to oczywiście zweryfikuje boisko, a pierwsze mecze Tauron Ligi już w tę niedzielę 8 października.