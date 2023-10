Po raz ostatni dwie polskie drużyny występowały w Eurolidze w sezonie 2017/18 - były to Wisła Can Pack Kraków i CCC Polkowice. W Eurolidze rywalizować będzie, tak jak w minionym sezonie, 16 drużyn. W tym gronie nie ma zespołów z Rosji i Białorusi, wykluczonych po inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.





Dla złotych medalistek MP z Lublina będzie to debiut w elitarnym gronie, zaś dla polkowiczanek ósmy sezon w rywalizacji. Wcześniej grały w Eurolidze w latach 2011-2014, 2016-2019, a sezonie 2022/23 zajęły piąte miejsce w grupie po pierwszym etapie i były o krok od awansu do play off. Debiutanci to także hiszpański Casademont Saragossa i węgierski Uni Gyor.

Zespół z Polkowic, prowadzony przez trenera Karola Kowalewskiego, w tym roku musiał walczyć w kwalifikacjach o Euroligę i był lepszy w dwumeczu od Besiktasu Stambuł (58:57 i 78:64). Dwie inne drużyny, które wygrały eliminacje to węgierski DVTK Hun-Therm Miszkolc i rumuński ACS Sepsi-SIC.

Mistrzynie z Lublina zagrają w grupie A, a ich rywalkami będą m.in. obrończynie tytułu Fenerbahce Stambuł oraz Włoszki z Beretta Schio, czyli trzecia ekipa minionych rozgrywek. Polkowiczanki w gr. B będą walczyć m.in. z wicemistrzem, tureckim CBK Cukurova Mersin Yenisehir Bld. czy mistrzem Czech, czwartą drużyną minionego sezonu ZVVZ USK Praga.

Sezon zasadniczy potrwa od 4 października do 30 stycznia 2024 roku. Cztery najlepsze drużyny z obydwu grup wywalczą awans do play off, czyli ćwierćfinałów. W nich rywalizacja toczyć się będzie według klucza A1–B4, A2–B3, A3–B2 i A2–B1 do dwóch zwycięstw w terminach 21, 28 lutego oraz ewentualnie 6 marca. Zwycięzcy awansują do turnieju Final Four zaplanowanego na 12–14 kwietnia 2024. Gospodarzem będzie, tak jak w poprzednich latach, miasto jednego z uczestników walki o mistrzostwo - wyznaczy go FIBA-Europe.

W kwietniu Fenerbahce Stambuł zdobyło mistrzostwo, pokonując w finale w Pradze CBK Mersin Yenisehir 99:60, stając się pierwszym klubem znad Bosforu, który sięgnął po to trofeum. Był to piąty występ Fenerbahce w finale, a drugi z rzędu (wcześniej w 2013, 2014, 2017 i 2022). W 2022 jego koszykarki sensacyjnie uległy na własnym parkiecie węgierskiemu Sopronowi (55:60).

Podział na grupy Euroligi koszykarek w sezonie 2023/24:

grupa A:

Polski Cukier AZS UMCS Lublin

Fenerbahce Alagoz Holding Stambuł (Turcja)

Beretta Famila Schio (Włochy)

Valencia B.C. (Hiszpania)

LDLC ASVEL Feminin (Francja)

Casademont Saragossa (Hiszpania)

DVTK HUN-Therm Miszkolc (Węgry)

ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe (Rumunia)

grupa B:

BC Polkowice

ZVVZ USK Praga (Czechy)

Basket Landes Montpellier (Francja)

CBK Cukurova Mersin Yenisehir Bld. (Turcja)

Perfumerias Avenida Salamanka (Hiszpania)

SERCO Uni Gyor (Węgry)

Villeneuve d'Ascq-Lille Metropole (Francja)

Virtus Segafredo Bolonia (Włochy).

RM, PAP